Сотрудника пермского колледжа арестовали по обвинению в организации незаконной миграции

По данным следствия, с 2021 по 2025 год обвиняемый, занимая должность мастера производственного обучения и преподавателя в одном из колледжей Перми, совместно с неустановленными лицами вносил в документы учебного учета недостоверные сведения об успешной сдаче экзаменов. Благодаря этому иностранные граждане, обучавшиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг, продолжали числиться студентами, хотя фактически не посещали занятий и не сдавали экзамены. Таким образом, их обучение было фиктивным, а пребывание на территории РФ — незаконным.