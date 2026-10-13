Сотрудника пермского колледжа арестовали по обвинению в организации незаконной миграции
13.10.2026, 07:41
СУ СКР по Пермскому краю предъявило сотруднику одного из пермских колледжей обвинение в организации незаконного пребывания иностранных граждан, совершенной организованной группой. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и краевого главка МВД.
По данным следствия, с 2021 по 2025 год обвиняемый, занимая должность мастера производственного обучения и преподавателя в одном из колледжей Перми, совместно с неустановленными лицами вносил в документы учебного учета недостоверные сведения об успешной сдаче экзаменов. Благодаря этому иностранные граждане, обучавшиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг, продолжали числиться студентами, хотя фактически не посещали занятий и не сдавали экзамены. Таким образом, их обучение было фиктивным, а пребывание на территории РФ — незаконным.
Уголовное дело было возбуждено руководителем регионального управления СКР на основании материалов, собранных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю и службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России.
По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.