В Петербурге 13 октября ожидается до +7 градусов и небольшой дождь
13.10.2026, 07:38
В Санкт-Петербурге во вторник, 13 октября, сохранится холодная и пасмурная погода. Утром температура воздуха составила около +5 градусов, днем ожидается не выше +7 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
По прогнозу синоптиков, в городе будет облачно, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный и северо-западный, умеренный. Атмосферное давление продолжит повышаться.
Как сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, климатическая норма среднесуточной температуры для 13 октября составляет +6,6 градуса. Самым теплым этот день был в 1889 году, когда воздух прогрелся до +17,3 градуса. Минимальную температуру зафиксировали в 1911 году — 4,4 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 2000 году: тогда выпало 18 мм.
В прошлом году, 13 октября, температура в Петербурге колебалась от +4,4 до +8,8 градуса, а количество осадков составило 4 мм.
В ближайшие дни погода начнет меняться. В среду, 14 октября, осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +7…+9 градусов. В четверг, 15 октября, станет еще теплее — до +10…+12 градусов.
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