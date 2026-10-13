В Петербурге 13 октября ожидается до +7 градусов и небольшой дождь

Как сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, климатическая норма среднесуточной температуры для 13 октября составляет +6,6 градуса. Самым теплым этот день был в 1889 году, когда воздух прогрелся до +17,3 градуса. Минимальную температуру зафиксировали в 1911 году — 4,4 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 2000 году: тогда выпало 18 мм.