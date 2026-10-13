Челябинский ЧБК одержал вторую победу в баскетбольной Суперлиге

Первая половина игры прошла в почти равной борьбе и осталась за хозяевами площадки — 46:40. Челябинцам удалось сделать решающий рывок в третьей четверти, которую они выиграли со счетом 29:15. После этого ЧБК уверенно довел дело до победы — 87:78. Лучшими в составе челябинцев были Даниил Зиборов (20 очков, 11 подборов), Захар Лавренов (12 очков) и Кортез Эдвардс (6 очков, 8 подборов, 8 передач).