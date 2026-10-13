Верховный суд России разрешил уголовное преследование судьи из Тувы
13.10.2026, 07:14
Верховный суд (ВС) России признал законным решение Высшей квалификационной коллегии судей, давшей согласие на уголовное преследование судьи из Кызыла Азияны Монгуш по ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения). Об этом сообщили в пресс-службе ВС.
По информации Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), в ноябре 2023 года Азияна Монгуш без проведения судебного заседания вынесла решение о приостановлении производства по уголовному делу в отношении подсудимой, объявлении ее в розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановление она датировала 29 июня 2023 года, подписала и приобщила к материалам дела. В последующем оно было отменено.
Сама Азияна Монгуш сообщила, что произошедшее является следствием ее ошибки и небрежности, за которые она уже была привлечена к дисциплинарной ответственности.