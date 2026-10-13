Верховный суд России разрешил уголовное преследование судьи из Тувы

По информации Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), в ноябре 2023 года Азияна Монгуш без проведения судебного заседания вынесла решение о приостановлении производства по уголовному делу в отношении подсудимой, объявлении ее в розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановление она датировала 29 июня 2023 года, подписала и приобщила к материалам дела. В последующем оно было отменено.