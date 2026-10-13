Екатеринбуржцы сэкономили более 417,5 млн рублей на безлимитном проезде за год
13.10.2026, 06:57
Жители Екатеринбурга за год сэкономили более 417,5 млн руб. благодаря снижению стоимости безлимитного проездного. С 15 октября 2025 года цена уменьшилась на 1 тыс. руб. и составила 1,5 тыс. руб., сообщили в городской администрации.
Спрос на безлимитный проездной вырос в 12,5 раза после снижения цены по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, когда количество покупок составило около 33,4 тыс.
Проездной дает право неограниченно пользоваться четырьмя видами общественного транспорта в течение месяца. Оформить его можно через кассы «Фрисби», выпустив электронную «Екарту», или воспользоваться единой социальной картой «Уралочка».