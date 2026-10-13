Екатеринбуржцы сэкономили более 417,5 млн рублей на безлимитном проезде за год

Жители Екатеринбурга за год сэкономили более 417,5 млн руб. благодаря снижению стоимости безлимитного проездного. С 15 октября 2025 года цена уменьшилась на 1 тыс. руб. и составила 1,5 тыс. руб., сообщили в городской администрации.