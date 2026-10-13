Хоккеисты «Сибири» одержали волевую победу в Астане

После двух периодов хозяева вели 2:1. Счет в первом периоде открыл нападающий новосибирской команды Степан Никулин, но «Барыс» ответил двумя шайбами. Перелома «Сибири» удалось добиться в заключительной 20-минутке. Сначала Тэйлор Бек кистевым броском сравнял счет, а примерно за пять минут до конца Павел Тютнев принес победу гостям — 3:2.