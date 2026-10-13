Хоккеисты «Сибири» одержали волевую победу в Астане
13.10.2026, 06:52
В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» 12 октября обыграла «Барыс». Команды встречались в Астане.
После двух периодов хозяева вели 2:1. Счет в первом периоде открыл нападающий новосибирской команды Степан Никулин, но «Барыс» ответил двумя шайбами. Перелома «Сибири» удалось добиться в заключительной 20-минутке. Сначала Тэйлор Бек кистевым броском сравнял счет, а примерно за пять минут до конца Павел Тютнев принес победу гостям — 3:2.
Одержав победу, «Сибирь» шагнула в турнирной таблице «Восточной» конференции КХЛ с десятого сразу на восьмое место. У команды 13 очков после 15 матчей.