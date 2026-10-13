В Ростовской области до конца ноября запустят маркетплейс для креативных индустрий
13.10.2026, 06:34
В Ростовской области до конца ноября 2026 года планируют запустить онлайн-площадку «Городская анимация» для продажи товаров и услуг представителей творческих профессий. Об этом на пресс-конференции в «ТАСС Юг» сообщил генеральный директор одноименной компании Геннадий Селезнев.
Проект реализуется совместно с правительством региона. На маркетплейсе будут размещаться сувениры и другие товары местных представителей креативных индустрий. Кроме того, на платформе можно будет найти и нужную услугу: музыкантов, художников, аниматоров и т.д. Подбирать исполнителей пользователи смогут, в частности, по отзывам.
По словам господина Селезнева, платформа будет совмещать функции торговой площадки и социальной сети для участников креативного сектора. В дальнейшем проект намерены масштабировать на федеральный уровень.