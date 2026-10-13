В Ростовской области до конца ноября запустят маркетплейс для креативных индустрий

Проект реализуется совместно с правительством региона. На маркетплейсе будут размещаться сувениры и другие товары местных представителей креативных индустрий. Кроме того, на платформе можно будет найти и нужную услугу: музыкантов, художников, аниматоров и т.д. Подбирать исполнителей пользователи смогут, в частности, по отзывам.