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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Урал

На трассе в Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека в машине

13.10.2026, 06:26
На 64 км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Режевском районе произошло ДТП при участии автобуса, в результате которого погибли два человека в автомобиле, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
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ГИБДД Свердловской области

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ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, водитель Honda по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с частным автобусом Yutong. От травм в аварии погибли водитель и пассажир иномарки. Они скончались на месте до прибытия медиков. Устанавливаются их личности и число пассажиров автобуса.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту ДТП назначено проведение расследования.

Ирина Пичурина