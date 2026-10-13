На трассе в Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека в машине
13.10.2026, 06:26
На 64 км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Режевском районе произошло ДТП при участии автобуса, в результате которого погибли два человека в автомобиле, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, водитель Honda по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с частным автобусом Yutong. От травм в аварии погибли водитель и пассажир иномарки. Они скончались на месте до прибытия медиков. Устанавливаются их личности и число пассажиров автобуса.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту ДТП назначено проведение расследования.