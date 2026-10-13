Кинокомиссию Ростовской области рассчитывают запустить в 2027 году
13.10.2026, 06:18
Кинокомиссия Ростовской области начнет работу в 2027 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС Юг сообщил инвестор и продюсер, генеральный директор компании «Городская Анимация» Геннадий Селезнев.
По словам министра экономического развития региона Павла Павлова, состав комиссии планируется утвердить в этом году. К разработке механизма кинорибейтов — частичной компенсации из регионального бюджета затрат на съемки — власти намерены вернуться в следующем году.
Комиссия должна систематизировать работу с кинопроектами в регионе: собрать сведения о съемочных локациях и стоимости производства, а также наладить взаимодействие продюсеров с местными поставщиками услуг, включая транспорт и питание. Рибейты призваны стимулировать кинокомпании снимать в регионе фильмы, сериалы, клипы и рекламные ролики.