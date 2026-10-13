Кинокомиссию Ростовской области рассчитывают запустить в 2027 году

Комиссия должна систематизировать работу с кинопроектами в регионе: собрать сведения о съемочных локациях и стоимости производства, а также наладить взаимодействие продюсеров с местными поставщиками услуг, включая транспорт и питание. Рибейты призваны стимулировать кинокомпании снимать в регионе фильмы, сериалы, клипы и рекламные ролики.