Банки не успевают отвечать на обращения ФССП по информации о должниках

По словам главы НСФР Андрея Емелина, количество запросов со стороны ФССП в период с 18 по 21 сентября превышало обычный объем не менее чем в 10–12 раз, в некоторых банках — до 30 раз. Другие банкиры подтверждают проблему. По словам директора департамента банковского развития Ассоциации банков России (АБР) Елены Самохиной, в третью и четвертую недели сентября банки столкнулись с аномальным ростом потока таких запросов. В отдельные дни их количество превышало среднедневные показатели в 10–30 раз, а в некоторых случаях — до 48 раз, при этом более 90% запросов у большинства банков касаются лиц, которые не являются их клиентами, отметила она.