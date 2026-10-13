Банки не успевают отвечать на обращения ФССП по информации о должниках
13.10.2026, 06:03
Национальный совет финансового рынка (НСФР) на прошлой неделе направил запрос в Банк России и Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с просьбой разобраться в ситуации, случившейся в конце сентября (с письмом ознакомился “Ъ”). По данным НСФР, с 18 по 21 сентября в адрес банков со стороны ФССП без какого-либо предварительного уведомления поступило беспрецедентное количество запросов, исчислявшееся в каждом случае миллионами единиц. «По данным одного из региональных банков—членов НСФР, только за 19 сентября 2026 года ему поступило 12,8 млн запросов, что равняется стандартному среднемесячному объему запросов»,— говорится в письме ассоциации.
По словам главы НСФР Андрея Емелина, количество запросов со стороны ФССП в период с 18 по 21 сентября превышало обычный объем не менее чем в 10–12 раз, в некоторых банках — до 30 раз. Другие банкиры подтверждают проблему. По словам директора департамента банковского развития Ассоциации банков России (АБР) Елены Самохиной, в третью и четвертую недели сентября банки столкнулись с аномальным ростом потока таких запросов. В отдельные дни их количество превышало среднедневные показатели в 10–30 раз, а в некоторых случаях — до 48 раз, при этом более 90% запросов у большинства банков касаются лиц, которые не являются их клиентами, отметила она.
В НСФР попросили ЦБ в первую очередь дать указание территориальным органам ФССП «исключить практику злоупотребления правом на направление неограниченного количества запросов в кредитные организации и обеспечить равномерное направление соответствующих запросов», а также издать информационное письмо ФССП о снятии с них ответственности за нарушение сроков ответов по запросам, направленным службой с 18 по 21 сентября. Елена Самохина отмечает, что АБР также подготовила и направила в ФССП предложения по оптимизации электронного документооборота.
В Банке России сообщили “Ъ”, что запрос НСФР получили и рассмотрят его в установленном порядке. В ФССП заявили, что осуществляют «свои полномочия в рамках действующего законодательства об исполнительном производстве».