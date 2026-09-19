NYT: Трамп может попросить лидера КНР помочь организовать встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном. Он может попросить председателя КНР Си Цзиньпина помочь в организации саммита Вашингтон — Пхеньян, предполагают источники The New York Times (NYT).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын на демаркационной линии, разделяющей две Кореи (2019 год)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын на демаркационной линии, разделяющей две Кореи (2019 год)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Как пишет газета, потенциально встреча могла бы пройти во время осеннего визита господина Трампа в Азию. В ноябре он, как ожидается, прилетит в китайский Шэньчжэнь на саммит АСЕАН. По словам собеседников NYT, американский лидер рассчитывает, что встреча с главой КНДР переключит внимание с войны в Иране.

Си Цзиньпин, по мнению опрошенных газетой аналитиков, не хочет сближения Вашингтона и Пхеньяна. Однако он может согласиться помочь, чтобы получить «некоторые рычаги давления» на США и «установить контроль над дипломатией».

Дональд Трамп трижды встречался с северокорейским лидером, последний раз — в 2019 году. Тогда они вели переговоры о денуклеаризации, которые завершились без результата. WSJ пишет, что стремление США возобновить контакты с КНДР может быть связано с тем, что Пхеньян с того момента значительно укрепил военную мощь.