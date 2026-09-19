NYT: Трамп может попросить лидера КНР помочь организовать встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном. Он может попросить председателя КНР Си Цзиньпина помочь в организации саммита Вашингтон — Пхеньян, предполагают источники The New York Times (NYT).
Президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын на демаркационной линии, разделяющей две Кореи (2019 год)
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Как пишет газета, потенциально встреча могла бы пройти во время осеннего визита господина Трампа в Азию. В ноябре он, как ожидается, прилетит в китайский Шэньчжэнь на саммит АСЕАН. По словам собеседников NYT, американский лидер рассчитывает, что встреча с главой КНДР переключит внимание с войны в Иране.
Си Цзиньпин, по мнению опрошенных газетой аналитиков, не хочет сближения Вашингтона и Пхеньяна. Однако он может согласиться помочь, чтобы получить «некоторые рычаги давления» на США и «установить контроль над дипломатией».
Дональд Трамп трижды встречался с северокорейским лидером, последний раз — в 2019 году. Тогда они вели переговоры о денуклеаризации, которые завершились без результата. WSJ пишет, что стремление США возобновить контакты с КНДР может быть связано с тем, что Пхеньян с того момента значительно укрепил военную мощь.
Китайское содействие не заменяет договоренности между США и КНДР: Пекин называл именно эти две страны основными сторонами корейской проблемы и указывал, что ключ к выходу из тупика находится у США. Поэтому помощь в организации встречи может обеспечить дипломатический канал, но сама по себе не устраняет предмет спора между Вашингтоном и Пхеньяном.
На саммите в Сингапуре в июне 2018 года Дональд Трамп и Ким Чен Ын связали денуклеаризацию Корейского полуострова с гарантиями безопасности со стороны США. К июлю 2020 года переговоры зашли в тупик именно из-за отсутствия ясности по таким гарантиям, поэтому для содержательного результата новой встречи сторонам потребуется вновь согласовать взаимные обязательства, а не только возобновить контакты.