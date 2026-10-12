Мосгорсуд смягчил приговор учредителю ООО «Диаком» Дыбе по делу о мошенничестве
12.10.2026, 21:53
Мосгорсуд признал обоснованным обвинительный приговор, вынесенный по делу о хищении средств, выделенных в 2018 году на развитие интернет-сайта Управления делами президента (УДП). Сроки получили учредитель ООО «Диаком» Игорь Дыба и экс-сотрудница ООО «Лаборатория творчества» Рита Мазурова, обжаловал решение Тверского суда только первый. Он полностью возместил ущерб по делу, и суд на полгода смягчил ему наказание — до трех с половиной лет колонии общего режима. По этому делу проходил бывший начальник управления информации и связи УДП Виталий Надрага, но его уголовное преследование было прекращено по сроку давности.
Апелляционные жалобы учредителя ООО «Диаком» Игоря Дыбы и его защиты Мосгорсуд рассмотрел 12 октября. Предприниматель оспаривал решение Тверского суда столицы, который в октябре 2025-го назначил ему четыре года общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его сообщница Рита Мазурова получила три года колонии и была оштрафована на 400 тыс. руб., но к ней была применена отсрочка исполнения приговора до достижения дочерью осужденной 14 лет. При этом суд взыскал с обоих по иску УДП сумму ущерба — 1,95 млн руб.
Третий фигурант — бывший начальник управления информации и связи УДП Виталий Надрага — от уголовного преследования был освобожден в декабре 2024 года, поскольку по инкриминируемому ему преступлению (ч. 1 ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями») к тому моменту истек срок давности.
Как установили следствие, а затем суд, в 2018 году УДП заключило с ООО «Диаком» контракт на развитие интернет-сайта УДП. Стоимость работ составила около 1,95 млн руб., от заказчика вопросом занимался господин Надрага. Непосредственным исполнителем работ являлась Рита Мазурова, курировавшая техническую часть проекта. Поначалу все шло благополучно: программное обеспечение было развернуто на арендованном сервере компании и продемонстрировано приемной комиссии. Без замечаний был подписан акт приема-передачи.
Ситуация изменилась в 2020 году, когда проверку контрактов УДП проводило Контрольно-ревизионное управление президента.