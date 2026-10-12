Мосгорсуд смягчил приговор учредителю ООО «Диаком» Дыбе по делу о мошенничестве

Апелляционные жалобы учредителя ООО «Диаком» Игоря Дыбы и его защиты Мосгорсуд рассмотрел 12 октября. Предприниматель оспаривал решение Тверского суда столицы, который в октябре 2025-го назначил ему четыре года общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его сообщница Рита Мазурова получила три года колонии и была оштрафована на 400 тыс. руб., но к ней была применена отсрочка исполнения приговора до достижения дочерью осужденной 14 лет. При этом суд взыскал с обоих по иску УДП сумму ущерба — 1,95 млн руб.