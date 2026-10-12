Депутаты определились с кандидатурами на последние руководящие посты в Госдуме
12.10.2026, 22:53
Госдума завершает формирование своих руководящих органов: на заседании 13 октября планируется утвердить кандидатуры заместителей председателей комитетов и комиссий. Согласно проекту постановления, размещенному в думской базе, среди начальников второго плана будут доминировать единороссы. А «Новым людям», которые хотели дать руководящие посты более чем половине своих депутатов, пришлось привести фракционные запросы в соответствие с думским регламентом.
Согласно регламенту Думы, фракция не может выдвинуть на руководящие должности больше половины своего состава. Несмотря на это, НЛ (20 депутатов) на первом заседании фракции замахнулись на 16 таких постов. Однако в финальном постановлении, которое во вторник, 13 октября, рассмотрит Дума, их представительство оказалось намного скромнее. Вопреки первоначальным планам, без комитетских должностей остались зампред фракции Сардана Авксентьева и бывший глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев, а также депутаты Георгий Арапов, Ярослав Самылин, Дарья Кислицына и Максим Гулин.
На первом заседании фракции СР депутат Марина Ким предложила рекомендовать ее кандидатуру на руководящий пост, мотивируя это тем, что она оказалась единственной женщиной среди справороссов, в то время как 55% избирателей партии — женщины. Лидер СР Сергей Миронов тогда пообещал вернуться к этому вопросу, но напомнил об упомянутой норме регламента. В итоге госпоже Ким тоже не нашлось места в списке зампредов.
В ЕР посты первых зампредов комитетов займут 59 депутатов. Причем в комитетах по труду, по бюджету, по энергетике и по международным делам будет сразу по три первых зампреда от парламентского большинства. Хотя, например, Константина Затулина, который в прошлом созыве был первым зампредом комитета по делам СНГ, среди них не оказалось. Еще 75 единороссов станут простыми зампредами.