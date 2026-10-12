Депутаты определились с кандидатурами на последние руководящие посты в Госдуме

На первом заседании фракции СР депутат Марина Ким предложила рекомендовать ее кандидатуру на руководящий пост, мотивируя это тем, что она оказалась единственной женщиной среди справороссов, в то время как 55% избирателей партии — женщины. Лидер СР Сергей Миронов тогда пообещал вернуться к этому вопросу, но напомнил об упомянутой норме регламента. В итоге госпоже Ким тоже не нашлось места в списке зампредов.