Минобороны открыло разработчикам доступ к архиву видео с дронов

Для работы с архивом специалисты Минобороны разработали единый классификатор данных для машинного обучения, позволяющий участникам структурировать информацию по общим правилам. Результаты работы разработчиков загружаются обратно в систему, где их проверяют на полноту и соответствие установленному формату. В ведомстве рассчитывают использовать накопленный массив для создания и обучения собственных нейросетей.