Минобороны открыло разработчикам доступ к архиву видео с дронов
12.10.2026, 21:38
Министерство обороны РФ открыло более чем 40 разработчикам беспилотных систем доступ к общему архиву видеозаписей боевого применения дронов для обучения нейросетей. В ведомстве уверены, что создание единой базы облегчит подготовку алгоритмов на материалах применения разных типов беспилотников. Результаты работы частных компаний в Минобороны намерены использовать для обучения собственных моделей искусственного интеллекта (ИИ).
О подключении разработчиков к ведомственному видеоархиву сообщил журналистам 12 октября замминистра обороны Дмитрий Щербинин. Специализированное хранилище содержит подготовленные видеоматериалы применения FPV-дронов и других беспилотников коптерного и самолетного типов.
Для работы с архивом специалисты Минобороны разработали единый классификатор данных для машинного обучения, позволяющий участникам структурировать информацию по общим правилам. Результаты работы разработчиков загружаются обратно в систему, где их проверяют на полноту и соответствие установленному формату. В ведомстве рассчитывают использовать накопленный массив для создания и обучения собственных нейросетей.