Комитет Госдумы по молодежной политике провел первое заседание в новом составе
12.10.2026, 21:28
Комитет Госдумы по молодежной политике 12 октября впервые собрался в значительно обновленном после выборов составе. Он теперь почти на две трети состоит из участников боевых действий, но на первом заседании обошлось без фронтовой романтики: депутаты обсуждали «молодежную» составляющую проекта федерального бюджета на 2027 год и предстоящую трехлетку в целом.
Для его обсуждения на заседание пришли руководитель «Росмолодежи» Григорий Гуров, аудитор Счетной палаты Данил Шилков и директор департамента Минфина Светлана Гашкина. С последней редкие комитетские «ветераны» (в данном случае — по сроку пребывания в Думе) расцеловывались перед началом заседания особенно усердно. В своей речи она призналась, что комитету, в котором «столько героев», отказывать будет «практически невозможно».
Среди бюджетных приоритетов госпожа Гашкина выделила исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности. На нацпроект «Молодежь и дети» в 2027 году предусмотрено примерно 549 млрд руб., доложила чиновница, припомнив времена, когда на молодежную политику выделяли менее 11 млрд руб.
«Мы вообще мало слышали про молодежь — не финансировали почти из федерального бюджета. В субъектах тоже у нас, если честно, она была на последнем, наверное, месте. Но тем не менее, видите, герои появились,— улыбнулась глава департамента главе комитета.— Неважно, значит, сколько финансировали».