После атак на ЦОДы «Яндекса» часть рекламодателей остановила работу в «Директе»
12.10.2026, 21:15
Некоторые рекламодатели решили полностью остановить свои кампании в «Яндекс Директе». В то же время бизнес стал больше интересоваться альтернативными инструментами, например «VK Рекламой», у которой за последние несколько дней стоимость аукциона выросла на 15–20%. Изменения на рынке связаны со сбоями в работе рекламных сервисов «Яндекса», начавшимися после атак на его ЦОДы. Участники рынка опасаются, что издержки из-за сбоев «Яндекса» понесут рекламные агентства из-за условий договоров.
Из-за сбоев в работе рекламных кабинетов «Яндекса» часть рекламодателей начала отказываться от продвижения в «Директе» и переходит на альтернативные каналы, говорят два собеседника “Ъ” на рекламном рынке. Среди отказавшихся, например, «Пятый канал», провайдер «Дом.ру», застройщик «Догма» и др., уточняют они.
Одновременно с этим у «VK Рекламы» сильно возросла стоимость рекламного аукциона — на 15–20% только в широких категориях аудитории, которые обычно «самые дешевые», добавляют собеседники “Ъ”. По их словам, некоторым клиентам Yandex Cloud удалось сократить количество активных рекламных кампаний в «Директе», а у других были проблемы с остановками кампаний в сервисе, при этом средства на продвижение продолжали списываться. В пресс-службе «Пятого канала», «Догмы» и «Дом.ру» не ответили “Ъ”. В «VK Рекламе» отказались от комментариев.
Другой собеседник “Ъ” на рекламном рынке предупреждает, что часть расходов и издержек «Яндекса» теперь ляжет на рекламные агентства за счет урезания суперкомиссий от привода клиентов.