МВД предложило освободить часть трудовых мигрантов от сдачи языкового экзамена
13.10.2026, 01:45
Власти готовы смягчать условия привлечения иностранных работников в наиболее дефицитные с точки зрения наличия рабочих рук сферы и регионы. Согласно внесенным МВД поправкам, трудовые мигранты вне зависимости от страны прибытия, нанимаемые компаниями—резидентами территорий опережающего развития, будут освобождены от сдачи экзамена на знание языка, истории и основ законодательства РФ.
Сейчас в РФ действуют свыше 90 ТОР. Большинство из них находится в моногородах, часть расположены на Дальнем Востоке. В общей сложности в них зарегистрировано свыше полутора тысяч резидентов, а число рабочих мест превышает 140 тыс., и работодатели, как и в целом по стране (иногда — в большей степени), сталкиваются с проблемой дефицита кадров.
Чтобы создать на этих территориях, как сказано в пояснительной записке к проекту, «благоприятные условия для привлечения инвестиций, обеспечить ускоренный социально-экономический прогресс», МВД предлагает освободить иностранных работников, привлекаемых резидентами, от необходимости сдавать экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. Речь идет о любых работниках, получивших разрешения на работу, вне зависимости от страны прибытия.
Сейчас от этого экзамена уже освобождены несколько категорий иностранных специалистов, в частности, те, кто приезжает работать из стран ЕАЭС, высококвалифицированные профессионалы и въезжающие по визе из стран дальнего зарубежья в рамках установленной правительством квоты.