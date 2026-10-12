МВД предложило освободить часть трудовых мигрантов от сдачи языкового экзамена

Сейчас в РФ действуют свыше 90 ТОР. Большинство из них находится в моногородах, часть расположены на Дальнем Востоке. В общей сложности в них зарегистрировано свыше полутора тысяч резидентов, а число рабочих мест превышает 140 тыс., и работодатели, как и в целом по стране (иногда — в большей степени), сталкиваются с проблемой дефицита кадров.