Внешнеторговый оборот России за восемь месяцев увеличился на 13,8%
13.10.2026, 01:45
Внешнеторговый оборот России в январе—августе увеличился на 13,8% год к году, до $505,5 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт вырос на 14,2%, до $304,2 млрд, импорт — на 13,1%, до $201,3 млрд. В результате положительное сальдо внешней торговли достигло $102,9 млрд против $88,4 млрд годом ранее, увеличившись на 16,4%.
Прирост внешней торговли РФ обеспечили в основном страны Азии: товарооборот с ними увеличился на 18,1%, до $381,8 млрд. Причем российские поставки в азиатские страны росли быстрее встречных: экспорт увеличился на 19,1%, до $244 млрд, импорт — на 16,3%, до $137,8 млрд.
Крупнейшим торговым партнером России по-прежнему остается Китай. Российская статистика по странам закрыта. По данным Главного таможенного управления КНР, в январе—августе товарооборот двух стран вырос на 28,4% год к году, до $185 млрд. Пекин наращивает закупки минеральных продуктов и сельхозпродукции, а Москва увеличивает импорт китайской высокотехнологичной продукции. Растет также товарооборот с Индией (в январе—июле — на 24%).