Внешнеторговый оборот России за восемь месяцев увеличился на 13,8%

Крупнейшим торговым партнером России по-прежнему остается Китай. Российская статистика по странам закрыта. По данным Главного таможенного управления КНР, в январе—августе товарооборот двух стран вырос на 28,4% год к году, до $185 млрд. Пекин наращивает закупки минеральных продуктов и сельхозпродукции, а Москва увеличивает импорт китайской высокотехнологичной продукции. Растет также товарооборот с Индией (в январе—июле — на 24%).