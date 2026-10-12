Продажу бензина «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» могут разрешить только на бирже
12.10.2026, 20:54
Оптовую продажу топлива экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» могут разрешить только на Петербургской бирже — с минимальным шагом 0,1% и по цене ниже биржевого индекса для топлива «Евро-5». Поручение подготовить такие поправки к постановлению правительства дано Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Это следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака о ситуации на топливном рынке от 29 сентября (копия протокола есть у “Ъ”). “Ъ” направил вопросы Минэнерго, ФАС и Петербургской бирже.
Торги топливом пониженных экологических классов на Петербургской бирже идут с августа. По последним имеющимся у “Ъ” данным Национального биржевого ценового агентства, за неделю 21–25 сентября реализовано 16,68 тыс. тонн бензина классов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» против 5,22 тыс. тонн неделей ранее. Продажи бензина «Евро-5» за 21–25 сентября составили 39,2 тыс. тонн. Неудовлетворенный платежеспособный спрос на бензин «Евро-5» по итогам торгов 25 сентября составлял 22,74 тыс. тонн по марке АИ-92 и 14,04 тыс. тонн по АИ-95.
По мнению источника “Ъ” на рынке, инициатива может быть связана с нехваткой бензина пятого экологического класса даже для обеспечения собственных АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Косвенно на это, по словам собеседника “Ъ”, может указывать то, что нефтекомпании просят государственных заказчиков исключать из договоров требование о поставке исключительно топлива К5 (допустимая массовая доля серы не более 10 мг/кг).
Опрошенные “Ъ” независимые операторы АЗС опасаются, что новый порядок может усилить неравенство на рынке.