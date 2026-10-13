Треть краснодарцев готова доверить ИИ рутину в работе и личных делах

Чаще всего ИИ предлагают искать нужные файлы и данные (22%). На втором месте — напоминания о личных делах (15%), на третьем — сортировка сообщений и писем (11%). Такой запрос связан с растущей цифровой нагрузкой. Больше всего времени у краснодарцев уходит на поиск информации и переписку — по 25% на каждую категорию. Еще по 20% назвали самыми затратными работу с документами и платежами и согласование планов с другими людьми, а покупки и бытовые дела выматывают лишь 10% опрошенных.