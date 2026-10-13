Треть краснодарцев готова доверить ИИ рутину в работе и личных делах
13.10.2026, 11:00
Треть жителей Краснодара готова передать искусственному интеллекту рутинные задачи в работе и личных делах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Почты Mail и Новости Mail.
Главная задача, которую респонденты из Краснодара хотели бы переложить на ИИ,— навести порядок в информации. Полностью отдавать машине контроль над своими делами большинство пока не намерено.
Чаще всего ИИ предлагают искать нужные файлы и данные (22%). На втором месте — напоминания о личных делах (15%), на третьем — сортировка сообщений и писем (11%). Такой запрос связан с растущей цифровой нагрузкой. Больше всего времени у краснодарцев уходит на поиск информации и переписку — по 25% на каждую категорию. Еще по 20% назвали самыми затратными работу с документами и платежами и согласование планов с другими людьми, а покупки и бытовые дела выматывают лишь 10% опрошенных.
Освободившееся благодаря ИИ время жители города хотели бы потратить на себя. Половина респондентов отдала бы его отдыху и восстановлению, 30% — семье и близким, 20% — хобби.
Отдельная проблема — цифровой хаос. Четыре из десяти краснодарцев держат открытыми 20 и более вкладок в браузере, каждый пятый сталкивается с множеством чатов с непрочитанными сообщениями. Заметки, в которых трудно найти нужное, и дубликаты файлов как главный источник беспорядка отметили по 15% участников опроса. Планы большинство по-прежнему ведет привычными способами: 30% фиксируют задачи в почте, четверть — в заметках, напоминаниях, календарях или мессенджерах. Менее 20% пользуются ежедневниками и аналоговыми планерами.