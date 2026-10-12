Чемпионат России по футболу выделяется плотностью своей верхушки

Первые два с половиной месяца сезона провели жирную границу между двумя стратами. Ее четкость подчеркивают целых восемь очков, отделяющих замыкающий после ничьей с «Крыльями Советов» лидирующую группу «Спартак» от идущего следом, шестым, махачкалинского «Динамо». Оно, а также все, кто позади этого клуба,— команды, уже мечтающие не о медалях, а думающие прежде всего о том, как избежать проблем с сохранением прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ). Эту страту, правда, хочется прямо сейчас чуточку сократить, поскольку вышедшие весной в РПЛ из второго по рангу дивизиона «Родина» и «Факел», осевшие в глубоком подвале, на 15-м и 16-м местах, чересчур уж походят на явных аутсайдеров. Но в любом случае она выглядит огромной.