Чемпионат России по футболу выделяется плотностью своей верхушки
12.10.2026, 20:27
Одной из самых любопытных черт нынешнего чемпионата России по футболу стала плотность его таблицы — и в той нише, в которой борются не за медали, а за то, чтобы не иметь проблем с сохранением места в высшем дивизионе, и, главное, в верхней ее части. Даже по меркам турнира, приучившего в период международной изоляции к драке до золота до последнего тура, она исключительная. По итогам стартовой трети первенства отрыв взобравшегося на верхушку классификации московского «Динамо» от идущего пятым «Спартака» составляет всего два очка.
В воскресенье, 11 октября, завершился десятый тур футбольного чемпионата России. После него позади осталась ровно треть его дистанции — достаточно большой отрезок, чтобы взгляд на турнирную таблицу зацепился за нечто совершенно удивительное. Это сочетание двух, казалось бы, несочетаемых составляющих. В российской футбольной таблице режущее глаз расслоение парадоксальным образом соседствует с высочайшей плотностью.
Первые два с половиной месяца сезона провели жирную границу между двумя стратами. Ее четкость подчеркивают целых восемь очков, отделяющих замыкающий после ничьей с «Крыльями Советов» лидирующую группу «Спартак» от идущего следом, шестым, махачкалинского «Динамо». Оно, а также все, кто позади этого клуба,— команды, уже мечтающие не о медалях, а думающие прежде всего о том, как избежать проблем с сохранением прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ). Эту страту, правда, хочется прямо сейчас чуточку сократить, поскольку вышедшие весной в РПЛ из второго по рангу дивизиона «Родина» и «Факел», осевшие в глубоком подвале, на 15-м и 16-м местах, чересчур уж походят на явных аутсайдеров. Но в любом случае она выглядит огромной.
Другая ниша — это команды, о медалях мечтающие. Обычно в России таких полдюжины. В нынешнем сезоне из списка «классических» грандов внезапно вылетел бронзовый призер прошлого чемпионата «Локомотив», до перерыва под матчи сборных раздававший очки направо-налево. Но потерю компенсировало кое-что другое. Это как раз та самая плотность, «гомогенность» страт.
Еще ярче картинка, связанная с нишей элитной.