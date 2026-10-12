СВР РФ обвинила Еврокомиссию в организации кампании против «Росатома»

При этом в статье говорится, что этот проект был с самого начала «противоречивым», поскольку он реализуется Россией. В октябре Politico Europe со ссылкой на тот же источник сообщило, что «Росатом» планирует из-за проблем с коррупцией тайком разорвать контракт с одним из своих российских субподрядчиков, задействованных на «Пакш-2». По мнению автора статьи, все это «ставит под сомнение прозрачность, эффективность и стандарты безопасности проектов, реализуемых подконтрольной Кремлю компанией, которая строит важнейший объект энергетической инфраструктуры на территории Евросоюза».