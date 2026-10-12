СВР РФ обвинила Еврокомиссию в организации кампании против «Росатома»
12.10.2026, 20:25
Пресс-бюро СВР РФ 12 октября выступило со специальным заявлением по ситуации вокруг «Пакш-2». В сообщении сказано, что, по имеющейся у службы информации, главным «заказчиком» развернутой в Европе «грязной информационной кампании» против корпорации «Росатом» и строительства с ее участием АЭС в Венгрии является руководство Еврокомиссии, а именно — ее председатель Урсула фон дер Ляйен, поставившая перед своим аппаратом задачу заставить новое венгерское правительство отказаться от сотрудничества с Россией.
В СВР РФ подчеркнули: «Венгерским властям придется делать сложный выбор — поддаться нагнетаемой Брюсселем информационной шумихе и лишить страну надежного источника электрогенерации, способного на десятилетия вперед обеспечить национальную энергобезопасность, либо проявить принципиальность и отстоять интересы своих граждан».
При этом в сообщении отдельно отмечается, что «рупором» направленной против «Росатома» информационной кампании является «подконтрольное Брюсселю издание Politico Europe». На протяжении последних месяцев это СМИ действительно неоднократно публиковало весьма негативные материалы о ходе строительства «Пакш-2». Так, в сентябре издание со ссылкой на полученные им непредназначенные для публикации документы, полученные «от представителя разведки», сообщило, что «Росатом» планирует достроить станцию не к 2032 году, как изначально планировалось, а к 2034-му.
При этом в статье говорится, что этот проект был с самого начала «противоречивым», поскольку он реализуется Россией. В октябре Politico Europe со ссылкой на тот же источник сообщило, что «Росатом» планирует из-за проблем с коррупцией тайком разорвать контракт с одним из своих российских субподрядчиков, задействованных на «Пакш-2». По мнению автора статьи, все это «ставит под сомнение прозрачность, эффективность и стандарты безопасности проектов, реализуемых подконтрольной Кремлю компанией, которая строит важнейший объект энергетической инфраструктуры на территории Евросоюза».