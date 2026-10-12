Финал чемпионата России по грязевым гонкам прошел под Ростовом

Участники соревновались в двух дисциплинах — Mud Racing и Mud Ring. Первая проходила на грязевой трассе длиной 150–200 м с участками глубиной около метра. В кольцевой гонке спортсмены преодолевали маршрут длиной 4–7 км с водными препятствиями; на отдельных участках им требовалась лебёдка. Зачёт вели в четырёх классах: «Спорт Мужчины», «Спорт Женщины», «АТВ 1000» и «АТВ 1000 Новички».