Финал чемпионата России по грязевым гонкам прошел под Ростовом
12.10.2026, 20:20
В Родионово-Несветайском районе Ростовской области на базе эко-отеля «Феникс» с 9 по 11 октября прошел заключительный этап сезона гонок на квадроциклах с водными препятствиями, сообщает Федерация мотоциклетного спорта.
По данным организаторов, соревнования собрали 88 участников из 14 регионов и более 6 тыс. зрителей. В программу вошли VI этап чемпионата России, Кубок Ростовской области и Кубок главы Ростова-на-Дону. Rostof.ru заранее сообщал о программе и месте соревнований. Календарь Федерации мотоциклетного спорта России предусматривал в сезоне шесть этапов чемпионата.
Участники соревновались в двух дисциплинах — Mud Racing и Mud Ring. Первая проходила на грязевой трассе длиной 150–200 м с участками глубиной около метра. В кольцевой гонке спортсмены преодолевали маршрут длиной 4–7 км с водными препятствиями; на отдельных участках им требовалась лебёдка. Зачёт вели в четырёх классах: «Спорт Мужчины», «Спорт Женщины», «АТВ 1000» и «АТВ 1000 Новички».
В парной гонке, которую организаторы назвали первой в России в формате «мужчина + женщина», победили Константин и Алина Усачевы. Второе место заняли Макар Шмелев и Елена Козырева, третье — Александр и Анастасия Козловы. В кольцевой гонке среди женщин выиграла Ангелина Летуновская, среди мужчин — Николай Мулендеев. В гонках с водными препятствиями первыми стали Сергей Летуновский и Екатерина Мулендеева. В классе новичков победили Мария Курова и Иван Погасий.
Организаторы также сообщили, что Макар Шмелев получил приз за первое место — квартиру в Воронеже. Новички рассматривали старт как начало подготовки к сезону 2027 года.