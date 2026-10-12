Мотоциклист сбил двух школьников и погиб под Тюменью
12.10.2026, 20:45
В Тюмени на пятом километре Велижанского тракта мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе, сообщили в региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, дети вышли из школьного автобуса и переходили дорогу по «зебре». «Третий ребенок чудом не пострадал, его зацепило за ранец»,— добавили в ГИБДД.
Авария произошла вечером 12 октября. После наезда на пешеходов мотоцикл отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Mazda, остановившимся перед пешеходным переходом. В результате водитель мотоцикла погиб, его личность устанавливается. 19-летний пассажир мотоцикла получил травмы, также пострадали двое школьников.
«Движение по Велижанскому тракту частично ограничено в обе стороны: осуществляется в одну сторону по обочине, в другую через парковку торгового центра. Движением регулируют сотрудники Госавтоинспекции»,— сообщили в ГАИ.
Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП начала проверку прокуратура.