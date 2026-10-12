Мотоциклист сбил двух школьников и погиб под Тюменью

В Тюмени на пятом километре Велижанского тракта мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе, сообщили в региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, дети вышли из школьного автобуса и переходили дорогу по «зебре». «Третий ребенок чудом не пострадал, его зацепило за ранец»,— добавили в ГИБДД.