Майку баскетболиста Майкла Джордана продали за $12,3 млн
Майка легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана, в которой он играл в третьем матче финальной серии play-off чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона 1997/98 года, была продана за $12,3 млн. Для баскетбольных маек это рекордная сумма. Прежнее достижение в $10,1 млн также было установлено при реализации майки Джордана. Играл он в ней в том же финале против «Юта Джаза», но в другом матче.
Майкл Джордан свой последний сезон в НБА провел еще 23 года назад. 29 сентября платформа Joopiter, специализирующаяся на аукционной продаже коллекционных предметов, сообщила о том, что майка, в которой Джордан играл в третьем матче финальной серии сезона-1997/98 (в нем «Чикаго Буллз», ведомый Джорданом, обыграл «Юта Джаз» со счетом 4:2), ушла с молотка за $12,3 млн.
Подробнее — в материале «Ъ» «Майкл Джордан набрал рекордную форму».
Ключевым фактором оценки стала редкость лота: представители Joopiter назвали его единственной известной находящейся в открытом обороте белой майкой с победного матча «Чикаго Буллз» в финале 1998 года. Ее ценность связана не только с именем игрока, но и с конкретным эпизодом завоевания последнего титула Джордана в составе клуба.
Сезон 1997/98 был последним для Джордана в «Чикаго», а после выхода в 2020 году мини-сериала «The Last Dance», посвященного его карьере с особым вниманием к этому периоду, предметы, связанные с тем чемпионством, стали цениться выше. До продажи нынешний владелец Робб Гофф приобрел майку в 2023 году у предпринимателя Билла Тома, получившего ее от близкого доверенного лица Джордана.