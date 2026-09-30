Майку баскетболиста Майкла Джордана продали за $12,3 млн

Майка легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана, в которой он играл в третьем матче финальной серии play-off чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона 1997/98 года, была продана за $12,3 млн. Для баскетбольных маек это рекордная сумма. Прежнее достижение в $10,1 млн также было установлено при реализации майки Джордана. Играл он в ней в том же финале против «Юта Джаза», но в другом матче.

Майкл Джордан свой последний сезон в НБА провел еще 23 года назад. 29 сентября платформа Joopiter, специализирующаяся на аукционной продаже коллекционных предметов, сообщила о том, что майка, в которой Джордан играл в третьем матче финальной серии сезона-1997/98 (в нем «Чикаго Буллз», ведомый Джорданом, обыграл «Юта Джаз» со счетом 4:2), ушла с молотка за $12,3 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Майкл Джордан набрал рекордную форму».