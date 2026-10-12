Выплата дивидендов во время банкротного моратория дошла до Верховного суда

Верховный суд (ВС) РФ решит, может ли компания не платить неустойку за период банкротного моратория, если в это время она выплачивала дивиденды. Действовавший в 2022 году мораторий не допускал инициирования банкротства и начисления штрафов со стороны кредиторов, но одновременно запрещал компаниям, находящимся под его защитой, распределять прибыль между участниками (акционерами). В рамках спора «Газпром комплектации» с ее поставщиком экономколлегии ВС предстоит ответить на два вопроса: лишает ли факт выплаты дивидендов защиты от кредиторов и является ли это основанием для отмены решения третейского суда, отказавшего во взыскании начисленной за время моратория неустойки.