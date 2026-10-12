Выплата дивидендов во время банкротного моратория дошла до Верховного суда
12.10.2026, 20:09
Верховный суд (ВС) РФ решит, может ли компания не платить неустойку за период банкротного моратория, если в это время она выплачивала дивиденды. Действовавший в 2022 году мораторий не допускал инициирования банкротства и начисления штрафов со стороны кредиторов, но одновременно запрещал компаниям, находящимся под его защитой, распределять прибыль между участниками (акционерами). В рамках спора «Газпром комплектации» с ее поставщиком экономколлегии ВС предстоит ответить на два вопроса: лишает ли факт выплаты дивидендов защиты от кредиторов и является ли это основанием для отмены решения третейского суда, отказавшего во взыскании начисленной за время моратория неустойки.
ВС рассмотрит вопрос об отмене третейского решения, связанный с применением банкротного моратория. Изначальный спор возник из договора поставки, заключенного в марте 2020 года между «Газпром комплектацией» (покупатель) и ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации» (ЦПСиК, поставщик). В связи со срывом сроков поставки покупатель обратился в Арбитражный центр при АНО «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (АЦ при НИРА ТЭК) с требованием взыскать с контрагента 379,18 млн руб. неустойки. Оговорка на этот третейский суд была предусмотрена контрактом.
В апреле 2025 года Арбитражный центр взыскал с ЦПСиК 25,8 млн руб. неустойки. При расчете санкций арбитры сослались на действовавший с 1 апреля по 1 октября 2022 года банкротный мораторий, введенный правительством РФ. Он не допускал возбуждения банкротных дел по инициативе кредиторов, также в период его действия не начислялись неустойки за нарушение обязательств. «Газпром комплектация» возражала против применения моратория, указывая, что ЦПСиК в этот период выплачивал дивиденды. По мнению истца, это исключало возможность пользоваться мораторной защитой. Но третейский суд отклонил этот аргумент, сославшись на всеобщий характер моратория и соответствие поставщика критериям его применения.