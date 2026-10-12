Договоренности президентов РФ и США о дизеле привели к резкому укреплению рубля

Главным драйвером укрепления рубля стали итоги пятничного телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. В ходе переговоров лидеры двух стран договорились о поставках российского дизельного топлива. В рамках сделки Россия немедленно поставит 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн — в ноябре и 1 млн тонн — в декабре. В дальнейшем поставки могут вырасти еще на 3 млн тонн. Для выполнения договоренностей Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. В свою очередь, правительство РФ объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на его экспорт.