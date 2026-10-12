Договоренности президентов РФ и США о дизеле привели к резкому укреплению рубля
12.10.2026, 20:00
Новую неделю рубль начал с уверенного укрепления позиций против ведущих мировых валют. По данным «МФД-Инфоцентр», в самом начале дня курс доллара опускался до отметки 83,71 руб./$, что на 1,39 руб. (1,6%) ниже значений закрытия пятницы. В последующие часы курс отыграл часть позиций и к 18:00 закрепился возле отметки 83,97 руб./$. Курс юаня на торгах Московской биржи опускался ниже 12,5 руб./CNY на 18 коп. (1,4%). В результате падения курсы вернулись на значения, предшествовавшие объявлению Минфином о росте объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила.
Главным драйвером укрепления рубля стали итоги пятничного телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. В ходе переговоров лидеры двух стран договорились о поставках российского дизельного топлива. В рамках сделки Россия немедленно поставит 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн — в ноябре и 1 млн тонн — в декабре. В дальнейшем поставки могут вырасти еще на 3 млн тонн. Для выполнения договоренностей Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. В свою очередь, правительство РФ объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на его экспорт.
Дизельная сделка между Россией и США улучшает внешнеполитические ожидания участников рынка, а также позволяет рассчитывать на дополнительные доходы бюджета в свете лицензии OFAC, отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.