В Тюмени подрядчика заподозрили в мошенничестве на 4 млн руб. при ремонте моста

По данным надзорного ведомства, подрядчик без согласования с заказчиком заменил предусмотренные проектом антикоррозионные материалы на более дешевые аналоги. При этом при сдаче работ компания представила фиктивные паспорта от производителя именно того покрытия, которое требовал проект. Таким образом было похищено более 4 млн руб.