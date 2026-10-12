В Тюмени подрядчика заподозрили в мошенничестве на 4 млн руб. при ремонте моста
12.10.2026, 20:15
В Тюмени возбудили уголовное дело о мошенничестве при исполнении госконтракта по капитальному ремонту моста через реку Ишим, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, подрядчик без согласования с заказчиком заменил предусмотренные проектом антикоррозионные материалы на более дешевые аналоги. При этом при сдаче работ компания представила фиктивные паспорта от производителя именно того покрытия, которое требовал проект. Таким образом было похищено более 4 млн руб.
Обман выявили в ходе прокурорской проверки. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры.
«Кроме того, в адрес заказчика внесено представление, в котором потребовано усилить контроль за исполнением подрядчиками условий контракта, исключить факты попустительства при приемке работ. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования ответственное должностное лицо наказано в дисциплинарном порядке — ему объявлено замечание»,— сообщили в ведомстве.