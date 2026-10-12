Баскетболистки «Надежды» вырвали победу у омского «Нефтяника-Титана»

Уже на старте матча омички набрали два командных фола, благодаря чему открыли соперницам путь к штрафным. Два успешных броска реализовала Анастасия Комарова. Открывшийся щит гостей использовала Дарья Колосовская, оформившая двойку. Вскоре к атакам подключилась и Александра Андрущенко с трешкой. К середине четверти «Нефтяник-Титан» вел 12:7, однако развить преимущество не сумел: желто-бордовые быстро нагнали соперниц, а вперед команду вывела единственный легионер Белла Насименто красивым двухочковым броском. Омички ответили в ту же минуту. В концовке десятиминутки форвард Андрущенко забила из-за дуги, а дальнейшие попытки атаки гостей оказались тщетны, несмотря на усилия. Финальный штрих остался за Комаровой: на табло остановился счет 21:16. Четверть получилась напряженной, но хозяйки выглядели сильнее.