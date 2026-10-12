Баскетболистки «Надежды» вырвали победу у омского «Нефтяника-Титана»
12.10.2026, 19:51
Оренбургская «Надежда» 12 октября на домашнем паркете обыграла омский «Нефтяник-Титан» во втором матче чемпионата России среди женских команд Премьер-лиги со счетом 63:60. Встреча прошла в рамках турнира, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола.
Уже на старте матча омички набрали два командных фола, благодаря чему открыли соперницам путь к штрафным. Два успешных броска реализовала Анастасия Комарова. Открывшийся щит гостей использовала Дарья Колосовская, оформившая двойку. Вскоре к атакам подключилась и Александра Андрущенко с трешкой. К середине четверти «Нефтяник-Титан» вел 12:7, однако развить преимущество не сумел: желто-бордовые быстро нагнали соперниц, а вперед команду вывела единственный легионер Белла Насименто красивым двухочковым броском. Омички ответили в ту же минуту. В концовке десятиминутки форвард Андрущенко забила из-за дуги, а дальнейшие попытки атаки гостей оказались тщетны, несмотря на усилия. Финальный штрих остался за Комаровой: на табло остановился счет 21:16. Четверть получилась напряженной, но хозяйки выглядели сильнее.
Вторая четверть началась с затянувшихся атак: обе команды долго не могли открыть счет, и первыми это сделали гостьи. После второго фола Екатерины Поляшовой штрафной реализовала Кристина Савкович. К середине десятиминутки сценарий начал повторяться — «Нефтяник-Титан» принялся догонять, и после тайм-аута желто-бордовых в агрессивную борьбу вступила Колосовская, вырвав команду вперед. Вскоре встречу омрачил эпизод с травмой: Анастасия Комарова упала у щита соперника, повредив ногу, — с паркета ее унес тренер Владислав Милашевский. В концовке четверти выделилась Дарья Левченко, забившая двушку и трехочковый. Колосовская попыталась сравнять счет штрафными, однако десятиминутка завершилась в пользу «Нефтяника-Титана» — 34:28.
После большого перерыва счет открыл «Нефтяник-Титан»: два очка, затем еще три — все от Екатерины Головченко. После серии удачных трехочковых «Надежда» к середине десятиминутки начала догонять, но сравнять счет так и не удалось — омички мгновенно отвечали на каждую удачную атаку. В концовке четверти гости за счет штрафных и точных бросков закрепили преимущество и довели счет до 50:41 в свою пользу.
Финальная четверть превратилась в настоящую битву с жесткой борьбой и обилием нарушений. Началась она с усиленного давления и уверенных атак форварда Полины Кузнецовой. Вскоре Елена Мухина получила фол за нападение, а тренер омичек взял челлендж на возможный акт насилия. Лишь к середине десятиминутки, после трех фолов, Мухина принесла команде два очка, почти сократив отставание. Затем форвард Савкович заработала два фола подряд и отправилась на скамейку, следом четвертый фол получила Кузнецова, а пятый — Головченко из «Титана».
К концу игры Мухина дважды реализовала штрафные, и счет почти сравнялся в пользу «Титана». После фола Ксении Афанасенко Елена Мухина наконец сравняла, и на табло загорелось 56:56. Через пару секунд Дарья Левченко забила двухочковый и тут же заработала фол, но отставание мгновенно ликвидировала капитан Колосовская. Затем команды обменялись результативными атаками — Поляшова и Кучина принесли по двойке. На последней минуте Колосовская реализовала три штрафных, выбив итоговый счет 63:60.
Самыми результативными игроками «Надежды» стали Дарья Колосовская (19 очков), Кристина Савкович (9 очков) и Александра Андрущенко (9 очков).