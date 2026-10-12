Евросоюз в пику Дональду Трампу одобрил новый 22-й пакет антироссийских санкций

Встреча министров иностранных дел стран—членов ЕС для расширения санкций в отношении России проходила в контексте недавних решений президента США Дональда Трампа. В конце минувшей недели он сообщил, что достиг договоренности с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировой и американский рынки. Минфин США уже выдал на это лицензию, которая будет действовать до 7 апреля 2027 года. Трамп также обвинил Зеленского в затягивании конфликта и призвал Украину заменить президента.