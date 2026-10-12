Евросоюз в пику Дональду Трампу одобрил новый 22-й пакет антироссийских санкций
12.10.2026, 19:38
12 октября главы МИДов стран ЕС утвердили 22-й пакет санкций в отношении России. В него попали почти 1,6 тыс. физических и юридических лиц, что стало крупнейшим расширением черных списков. Это выглядит как демонстративный выпад в адрес Вашингтона. Пока Дональд Трамп призывает Украину заменить президента и частично снимает с России санкции, в Брюсселе выбирают другой путь и призывают США солидаризироваться с европейским курсом.
Встреча министров иностранных дел стран—членов ЕС для расширения санкций в отношении России проходила в контексте недавних решений президента США Дональда Трампа. В конце минувшей недели он сообщил, что достиг договоренности с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировой и американский рынки. Минфин США уже выдал на это лицензию, которая будет действовать до 7 апреля 2027 года. Трамп также обвинил Зеленского в затягивании конфликта и призвал Украину заменить президента.
«Дизельная сделка» вызвала резкое неприятие в Брюсселе, и заседание европейских министров началось именно с обсуждения — и осуждения — действий американского лидера. Издание Politico утверждает, что упомянутые заявления Трампа были встречены со «скептицизмом и презрением» в ЕС, и приводит слова целого ряда глав МИДов стран Евросоюза, выступивших с критикой инициатив Трампа прямо на заседании.
Дальше всех пошел глава МИД Польши Радослав Сикорский — он еще накануне дал интервью газете Financial Times, в котором призвал закрыть все российские консульства в Европе, ограничить передвижение дипломатов России по территории ЕС и еще сильнее сократить численность персонала российских дипмиссий. Помимо этого, он предложил ввести новые ограничения в выдаче туристических виз россиянам. Все эти вопросы главы МИДов стран—членов ЕС решили в дальнейшем вынести на обсуждение.