Ростовские фермеры могут получить до 7,5 млрд руб. господдержки до конца 2026 года

«На федеральном уровне приняты решения о выделении аграрным регионам погектарной поддержки. По решению Минсельхоза РФ средства будут рассчитаны в размере 3 тысяч рублей на гектар и доведены до конца года. В целом Ростовская область может получить до 7,5 млрд рублей. Это живые деньги, которые поддержат наших работников АПК», — написал Юрий Слюсарь.