Ростовские фермеры могут получить до 7,5 млрд руб. господдержки до конца 2026 года
12.10.2026, 19:34
Аграрный сектор Ростовской области может получить до 7,5 млрд руб. господдержки до конца 2026 года — погектарная выплата составит 3 тыс. руб. за га. Об этом глава региона Юрий Слюсарь сообщил в своём Telegram-канале.
Для сравнения: в 2025 году объем господдержки АПК составлял 8,1 млрд руб. По решению Минсельхоза РФ в 2026 году средства будут рассчитаны из расчета 3 тыс. руб. на 1 га и перечислены до конца года.
«На федеральном уровне приняты решения о выделении аграрным регионам погектарной поддержки. По решению Минсельхоза РФ средства будут рассчитаны в размере 3 тысяч рублей на гектар и доведены до конца года. В целом Ростовская область может получить до 7,5 млрд рублей. Это живые деньги, которые поддержат наших работников АПК», — написал Юрий Слюсарь.
Региональный минсельхоз также приступает к финансированию по зерновой субсидии. От хозяйств Ростовской области поступило и прошло проверку 235 заявок на сумму более 600 млн руб.
В регионе продолжается уборка сельхозкультур. Поздние зерновые убраны с площади свыше 58 тыс. га. Совокупный урожай ранних и поздних зерновых приблизился к 14 млн т. Уборка масличных культур продолжается.
Ранее сообщалось, что в 2026 году Ростовская область получит более 1 млрд руб. на поддержку приоритетных направлений АПК. Общий объём субсидий бюджетам субъектов РФ превысит 35,2 млрд руб.