Начался суд над похитившими 10 млрд рублей при поставках сухпайков
12.10.2026, 19:11
Басманный райсуд Москвы приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела о хищениях более 10 млрд руб., которые, по версии следствия, имели место при поставках сухпайков для военных Грязинским пищевым комбинатом (ГПК). Прежде чем судья Евгения Николаева начала рассматривать дело Валерия Ковалевича и Александра Михайленко, а также скончавшегося в СИЗО Игоря Котельникова (родственники не согласились на прекращение дела в связи со смертью фигуранта в СИЗО, поэтому его будут судить посмертно) в соседнем зале судья Константин Очиров вынес приговор Эльвире Смирновой.
На следствии акционер и бывший замдиректора московского филиала ГПК признала вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав, в частности, показания о том, что госконтракты достались предприятию якобы в обмен на взятки замминистра обороны Дмитрию Булгакову. Однако подтверждения этому следствие не нашло, и в итоге обвинение в коррупции генералу армии не предъявили. В настоящее время он знакомится с делом о мошенничестве, не связанным с поставками сухпайков. Суд признал ее виновной в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 10 млрд 70 млн руб. и приговорил к четырем годам в колонии общего режима, две трети из которых фигурантка уже отсидела. Также был удовлетворен иск Минобороны к подсудимой на сумму причиненного ущерба и назначен штраф в 1,5 млн руб.
Через пару часов тот же суд приступил к рассмотрению дела гендиректора ГПК Валерия Ковалевича, руководителя московского филиала ГПК Александра Михайленко и фактического руководителя зарегистрированных в Москве и Подмосковье ООО «ТП Логистик» и ООО «Эксист» Игоря Котельникова. Именно из этого расследования было выделено дело госпожи Смирновой. Как и ей, фигурантам инкриминируется два эпизода хищения путем мошенничества в особо крупном размере — на сумму 5 млрд 698 млн руб. и 4 млрд 381 млн руб., за каждое из которых грозит до десяти лет заключения.
Следствие полагает, что обвиняемые входили в организованную группу, действовавшую с 24 июня 2021 года по 15 апреля 2024 года и совершившую хищение средств, выделенных из федерального бюджета РФ на поставку военным индивидуальных рационов питания (ИРП), а проще говоря — сухпайков.
Это было сделано при реализации двух госконтрактов на суммы 14,5 млрд и 8,1 млрд руб., заключенных в январе и декабре 2022 года соответственно между ГПК и АО «Военторг». Последнее, в свою очередь, выступало исполнителем по госконтракту с Минобороны на оказание услуг по питанию для нужд военнослужащих в 2021–2024 годах, стоимость которого составила 186 млрд 884 млн руб.