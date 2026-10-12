Начался суд над похитившими 10 млрд рублей при поставках сухпайков

На следствии акционер и бывший замдиректора московского филиала ГПК признала вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав, в частности, показания о том, что госконтракты достались предприятию якобы в обмен на взятки замминистра обороны Дмитрию Булгакову. Однако подтверждения этому следствие не нашло, и в итоге обвинение в коррупции генералу армии не предъявили. В настоящее время он знакомится с делом о мошенничестве, не связанным с поставками сухпайков. Суд признал ее виновной в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 10 млрд 70 млн руб. и приговорил к четырем годам в колонии общего режима, две трети из которых фигурантка уже отсидела. Также был удовлетворен иск Минобороны к подсудимой на сумму причиненного ущерба и назначен штраф в 1,5 млн руб.