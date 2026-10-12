К главе Новороссийска Андрею Кравченко и его заместителям пришли с обыском
12.10.2026, 19:19
Как стало известно “Ъ”, в администрации Новороссийска прошли оперативно-разыскные мероприятия по проверке информации о возможных противоправных действиях главы города Андрея Кравченко и его заместителей. По данным правоохранительных органов, мэр в нарушение закона согласовал строительство и ввод в эксплуатацию двух объектов. Кроме того, городские власти требовали от крупных застройщиков якобы добровольные благотворительные выплаты за продвижение проектов комплексного развития территории, считают правоохранители.
У силовиков появились данные, что одна из строительных компаний получила разрешение городской администрации на возведение гостиницы в непосредственной близости от территории воинской части. Но мэрия не согласовала выдачу разрешения с командованием Южного военного округа Минобороны РФ.
Еще один застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра. Причем сотрудникам администрации Новороссийска было известно, что суд признал торговый объект незаконным строением. В обоих случаях документы на согласование спорных объектов подписывал кто-то из заместителей Андрея Кравченко, временно исполнявших обязанности градоначальника. Однако правоохранительные органы полагают, что и мэр Новороссийска был осведомлен о ситуации, а его заместители действовали по указанию руководителя.