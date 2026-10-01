Перед немецкой ракеткой открылась китайская перспектива

В первом круге China Open, проходящего в Пекине турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории 500 с призовым фондом $4,1 млн, Александр Зверев из Германии в двух сетах переиграл британца Кэмерона Норри. В случае успешного выступления на этом состязании, а также последующем «мастерсе» в Шанхае немецкий теннисист может предрешить в свою пользу исход спора за первое место в итоговом рейтинге с итальянцем Янником Синнером, который не приехал в Пекин из-за травмы колена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шансы Александра Зверева стать первым в мире по итогам года возрастают с каждой его победой на турнирах азиатской серии АТР

Фото: Tingshu Wang / Reuters Шансы Александра Зверева стать первым в мире по итогам года возрастают с каждой его победой на турнирах азиатской серии АТР

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Незадолго до старта Открытого чемпионата Китая стало известно, что первая ракетка мира и двукратный (2023, 2025) победитель этого турнира Янник Синнер, который все еще не тренируется в полную силу из-за травмы колена, прилететь в Пекин не сможет. Таким образом, Александр Зверев, ближайший преследователь итальянца в главном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и лидер по очкам, набранным в этом году, получил возможность значительно увеличить свои шансы в борьбе за первое место по итогам сезона. Отрыв от Синнера в 700 очков, которого Зверев добился по итогам US Open, теперь может возрасти до 1200 баллов. Правда, немецкому теннисисту надо взять титул. Ну а если он сделает то же самое на «мастерсе», который пройдет с 7 по 18 октября в Шанхае, то есть заработает еще 1000 очков, то отставание Синнера станет критическим даже в том случае, если итальянец дойдет там до финала.

Ликвидировать отрыв порядка 2000 очков за несколько оставшихся недель, конечно, возможно, но очень трудно.

Нынешний визит Зверева в китайскую столицу — четвертый за последние восемь лет. В 2019 и 2023 годах он проигрывал в полуфиналах, а двенадцать месяцев назад — в четвертьфинале, причем два последних раза уступал Даниилу Медведеву. Сейчас они снова могут встретиться в полуфинале. Для этого россиянину, который перебрался в Пекин из Ханчжоу после победного для себя финала против Андрея Рублева, нужно выиграть три матча, а Звереву — два, поскольку британца Кэмерона Норри он уже прошел.

Будучи довольно удобным соперником для второй ракетки мира, этот 31-летний теннисист уступил Звереву уже девятый раз подряд. Первый сет завершился на тай-брейке, а во втором фаворит воспользовался тем, что британец дал слабину в заключительном, десятом гейме. В итоге — 7:6 (7:1), 6:4 за 1 час 39 минут, и следующим соперником Зверева будет Шан Цзюньчэн — 21-летний китаец, который два года назад входил в топ-50, а сейчас занимает в рейтинге 250-е место.

В нижней половине сетки China Open успешно стартовали три россиянина. Карен Хачанов, как и во втором круге Открытого чемпионата США, еще в среду, 30 сентября, обыграл пятую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:3. Роман Сафиуллин уверенно победил итальянца Флавио Коболли, который стоит в рейтинге седьмым и был в этом году в финале Roland Garros,— 6:3, 6:2. Его следующим соперником будет Рублев, всего через два дня после финала в Ханчжоу сломивший сопротивление опасного голландца Таллона Грикспора — 6:4, 5:7, 7:6 (8:6). Единственный предыдущий матч этих двух россиян, сыгранный в первом круге Wimbledon три месяца назад, остался за Сафиуллиным.

Тем временем на аналогичной «пятисотке» в Токио успешно стартовал Карлос Алькарас, который идет в АТР Race лишь четвертым, уступая на данный момент не только Звереву и Синнеру, но и американцу Бену Шелтону. Отставая от лидера на 4600 очков, испанец не может претендовать на первое место, но на второе, с учетом неопределенности с итальянцем,— вполне. В первом круге Алькарас справился с американцем Алексом Микельсеном — 7:6 (7:1), 4:6, 6:1 — и теперь сыграет с итальянцем Маттео Арнальди.

Евгений Федяков