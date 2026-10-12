Рейтинг WTA
12.10.2026, 19:49
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 9696 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7550. 3 (5). Мирра Андреева (Россия) — 6371. 4 (3). Джессика Пегула — 6225. 5 (4). Кори Гауфф (обе — США) — 5974. 6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 5024. 7 (8). Каролина Мухова — 4773. 8 (6). Линда Носкова (обе — Чехия) — 4679. 9 (9). Ига Швёнтек (Польша) — 3999. 10 (10). Марта Костюк (Украина) — 3910. 11 (13). Ива Йович (США) — 2860. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2760. 13 (14). Диана Шнайдер (Россия) — 2643. 14 (19). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2540. 15 (15). Виктория Мбоко (Канада) — 2502. 16 (16). Сорана Кырстя (Румыния) — 2424. 17 (11). Аманда Анисимова (США) — 2363. 18 (17). Наоми Осака (Япония) — 2351. 19 (18). Александра Эала (Филиппины) — 2241. 20 (23). Мэдисон Кис (США) — 2110. 21 (22). Анна Калинская — 2043... 24 (28). Екатерина Александрова — 1906... 43 (39). Людмила Самсонова — 1229... 74 (69). Алина Корнеева (все — Россия) — 913.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.