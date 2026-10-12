В Екатеринбурге отменили концерт Любови Успенской
12.10.2026, 19:19
В Екатеринбурге отменили концерт популярной исполнительницы шансона Любови Успенской, который должен был состояться 14 октября в киноконцертном театре «Космос». Об этом говорится на сайте площадки.
«Концерт Любови Успенской, запланированный на 14 октября, отменяется по независящим от нас обстоятельствам. Администрация "Космоса" приносит свои извинения за доставленные неудобства»,— говорится в сообщении.
Зрители смогут вернуть билеты в местах их приобретения — у билетных операторов или в кассах театра.
Одновременно отменили концерт певицы в соседнем Челябинске — он должен был состояться 13 октября.
В свою очередь «Газета.Ru» сообщила, что Любовь Успенская объяснила отмену концертов ошибками в организации тура. Артистка также добавила, что информация о ее плохом самочувствии не соответствует действительности.