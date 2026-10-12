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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Урал

В Екатеринбурге отменили концерт Любови Успенской

12.10.2026, 19:19
В Екатеринбурге отменили концерт популярной исполнительницы шансона Любови Успенской, который должен был состояться 14 октября в киноконцертном театре «Космос». Об этом говорится на сайте площадки.
Любовь Успенская

Любовь Успенская

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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«Концерт Любови Успенской, запланированный на 14 октября, отменяется по независящим от нас обстоятельствам. Администрация "Космоса" приносит свои извинения за доставленные неудобства»,— говорится в сообщении.
Зрители смогут вернуть билеты в местах их приобретения — у билетных операторов или в кассах театра.
Одновременно отменили концерт певицы в соседнем Челябинске — он должен был состояться 13 октября.
В свою очередь «Газета.Ru» сообщила, что Любовь Успенская объяснила отмену концертов ошибками в организации тура. Артистка также добавила, что информация о ее плохом самочувствии не соответствует действительности.

Полина Бабинцева