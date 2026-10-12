Проверка сбоем
Уральцы пожаловались на массовые нарушения в работе сервисов «Яндекса»
12.10.2026, 18:49
Жители Екатеринбурга пожаловались на массовые сбои в онлайн-сервисах после серии атак на дата-центры «Яндекса». Проблемы возникли у тех, кто хотел вызвать такси или заказать доставку продуктов. У пользователей перестала проходить оплата, искусственный интеллект «Алиса» не всегда отвечал на запросы. Часть операторов ограничила услуги доступа в интернет. Эксперт по цифровым технологиям пояснил, что компаниям нужно время на переадресацию сервисов к копиям данных из пострадавших дата-центров. По его оценке, это займет еще пару дней.
Масштабный сбой в работе онлайн-сервисов произошел из-за серии атак на дата-центры «Яндекса», которые начались в середине прошлой недели. В прошедшие выходные и в понедельник, 12 октября, екатеринбуржцы сообщали, что не могли заказать такси: приложение не загружалось. Позже в соцсетях стали появляться сообщения, что стоимость поездок по городу выросла почти в два раза. Так, добраться до центра города из жилых районов стоило более 1 тыс. руб.
Часть водителей такси пожаловалась на сбои в работе навигатора — программа медленно открывалась, не строила маршрут, неверно отображала местоположение водителя и заказчика. У некоторых пользователей до сих пор отображается сообщение «Сервис временно недоступен».
Официальный представитель Общественного Совета по развитию такси в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Герасименко назвал проблему серьезной и подтвердил «Ъ-Урал», что высокая стоимость может быть связана не только со сбоем в работе сервиса заказа, но и с небольшим количеством водителей, которые вышли на маршрут из-за этих проблем. «Тарифы формируются математически на основании соотношения спроса и предложения. Конечно, они растут, если резко ограничивается количество автомобилей»,— сказал он.
По словам господина Герасименко, сбой повлиял не только на сами поездки, но и на проведение оплаты через кассовые аппараты. Он пояснил, что на одном облачном сервисе могут быть завязаны операции множества автомобилей такси, и в случае затруднений с ответом от сервиса могут возникнуть проблемы с формированием чека.
Дата-центры «Яндекса» подверглись атакам БПЛА. В четверг, 8 октября, сообщалось о возгорании центра обработки данных компании в рязанском Сасово, его работа была остановлена. 9 октября повреждения получил дата-центр компании в Калуге, несколько модулей были полностью выведены из строя. Утром 11 октября беспилотники атаковали Центр обработки данных. Работа дата-центра также была полностью остановлена.
Перебои у уральцев возникли и с доступом к домашнему интернету и ТВ-приставкам. В пресс-службе оператора «Дом.ру» сообщили, что часть сервисов работает нестабильно. «Наши инженеры уже возвращают доступ к сервисам. Мы стараемся восстановить все как можно скорее»,— указали в пресс-службе.
В «Ростелекоме» абонентам из Академического района сообщили об аварии: у части пользователей не работали интернет или приставка к ТВ. «Сейчас по вашему адресу авария — интернет может быть недоступен. Стараемся починить все как можно быстрее»,— указано в ответе. В пресс-службе компании «Ъ-Урал» заявили, что массовых сбоев не наблюдали. Другие операторы сообщили, что не зафиксировали перебоев в своей инфраструктуре, в том числе поскольку не пользуются услугами сторонних центров обработки данных.
Помимо этого, жители Свердловской области испытывали трудности с сервисами доставки. «Ъ» в компании объясняли, что перебои связаны с проблемами в облачных сервисах компании, над их исправлением работают технические специалисты. Плохо работали не только «Яндекс Еда», «Лавка» и «Маркет», но и сервисы доставки «Пятерочки» и «Магнита». Компании на момент публикации на запрос «Ъ-Урал» не ответили.
Жители Екатеринбурга рассказали корреспонденту «Ъ-Урал», что в выходные не смогли воспользоваться бонусными программами в заведениях общепита, а в магазине «М.Видео» возможности оплаты не было вовсе.
Канал Уральского федерального университета (УрФУ), созданный для информирования о сдаче онлайн-курсов, сообщил об остановке работы сервиса Openedu, на котором студенты проходят обучение. «Мы ждем восстановления платформы, ответственные службы уже занимаются этим. По информации от коллег – данные не пострадали, все оценки сохранены»,— говорится в сообщении. В пресс-службе вуза «Ъ-Урал» сообщили, что в собственных сервисах университета нарушений работы не фиксировали.
Как пояснил эксперт по мобильным технологиям Иван Кущ, от сбоев пострадали компании, которые использовали мощности дата-центров или сервисы «Яндекса», в том числе для адресации собственных сервисов.
«В дата-центрах хранится в том числе техническая информация. Когда часть данных сервиса или сайта оказывается недоступна, можно получить доступ к их копии, поскольку данные обязательно резервируются. Но адресация к ним идет по основному узлу, и когда он выбывает, специалистам необходимо время, чтобы прописать новый путь в технической информации»,— объяснил эксперт.
Из-за этого, по его словам, возникает временной лаг, необходимый для восстановления работы сервисов. Существует и человеческий фактор, когда в большом потоке данных сотрудники допускают ошибки в новой адресации, из-за чего сервис вновь оказывается недоступен.
Господин Кущ добавил, что по большей части работа по восстановлению доступа уже проведена. Если дата-центры не продолжат выходить из строя, она будет завершена в течение пары дней. «Как правило, крупные компании не пользуются дата-центрами только одного поставщика. Они могли быть основными и поэтому повлияли на доступность, но потери данных не было»,— резюмировал эксперт.