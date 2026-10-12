Проверка сбоем

В «Ростелекоме» абонентам из Академического района сообщили об аварии: у части пользователей не работали интернет или приставка к ТВ. «Сейчас по вашему адресу авария — интернет может быть недоступен. Стараемся починить все как можно быстрее»,— указано в ответе. В пресс-службе компании «Ъ-Урал» заявили, что массовых сбоев не наблюдали. Другие операторы сообщили, что не зафиксировали перебоев в своей инфраструктуре, в том числе поскольку не пользуются услугами сторонних центров обработки данных.