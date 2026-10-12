В Прикамье Верещагинский райсуд возглавил выходец из органов СКР

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении девяти судей, которые будут осуществлять правосудие в Пермском крае. Председателем Верещагинского райсуда назначена Анна Ковальногих, Губахинский городской суд возглавил Вячеслав Брызгалов. Ранее оба работали в должности судей в этих же территориях. Госпожа Ковальногих работает в судебной системе с 2005 года, в разное время она была секретарем судебного заседания, помощником судьи и мировым судьей. Ее коллега — выходец из следственных органов СКР, где в 2020 году закончил карьеру в должности следователя по особо важным делам СУ по Удмуртии.