На Дону говядина за месяц подорожала до 999,7 рубля за килограмм
12.10.2026, 18:41
Средняя цена апельсинов в Ростовской области в сентябре 2026 года выросла на 8,6% по сравнению с августом, до 146,44 руб. за килограмм. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата о средних потребительских ценах на товары и услуги, которые проанализировал «Ъ-Ростов».
Среди других продуктов заметнее всего подорожала гречневая крупа: ее стоимость увеличилась на 4,8%, до 80,84 руб. за килограмм. Манная крупа подорожала на 3,3%, до 59,87 руб., соленая сельдь — на 2,5%, до 455,20 руб. за килограмм. На 2,3% выросла цена разделанной мороженой рыбы, за исключением лососевых пород, — до 458,55 руб. за килограмм. Шлифованный рис подорожал на 2,1%, до 81,95 руб., живая и охлажденная рыба — на 2,1%, до 438,85 руб. за килограмм.
Цены на мясо в сентябре также преимущественно выросли. Говядина без кости подорожала на 1,9%, до 999,70 руб. за килограмм, мясо индейки — на 1,9%, до 639,25 руб., куриные окорочка — на 1,8%, до 309,13 руб. Килограмм охлажденной и мороженой курицы стал стоить 267,71 руб., что на 2% больше, чем в августе. Баранина подорожала на 0,9%, до 813,73 руб. за килограмм, фарш — на 0,8%, до 535,73 руб. Стоимость свинины без кости увеличилась на 1,1%, до 506,27 руб., а свинины без кости в меньшей степени? Цена свинины без кости, за исключением бескостного мяса, выросла на 0,2%, до 440,09 руб. за килограмм.
Одновременно в регионе снизились цены на плодоовощную продукцию. Яблоки стали дешевле на 8,4%, до 119,51 руб. за килограмм, картофель — на 8,2%, до 53,89 руб., морковь — на 6,8%, до 50,30 руб. Груши подешевели на 6,1%, до 225,88 руб. за килограмм, лимоны — на 5,8%, до 207,82 руб., свежие огурцы — на 5,1%, до 105,09 руб. Цена белокочанной капусты снизилась на 4,6%, до 44,75 руб. за килограмм, репчатого лука — на 4,1%, до 54,15 руб.
В молочной категории динамика оказалась разнонаправленной. Пастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% подорожало на 0,4%, до 95,20 руб. за литр, кисломолочные продукты — на 0,1%, до 152,98 руб. за килограмм, йогурт — на 0,2%, до 302,21 руб., творог — на 0,1%, до 460,22 руб. Смеси сухие молочные для детского питания подорожали на 0,5%, до 1,35 тыс. руб. за килограмм. При этом молоко жирностью более 3,2% подешевело на 0,5%, до 121,16 руб. за литр, сметана — на 0,2%, до 356,33 руб. за килограмм, питьевые сливки — на 0,6%, до 330,37 руб. за литр.
Среди остальных продуктов пшено подорожало на 1,7%, до 54,57 руб. за килограмм, сухофрукты — на 1,4%, до 437,94 руб., горох и фасоль — на 0,9%, до 80,97 руб. Бананы подешевели на 1,1%, до 160,21 руб. за килограмм, хлопья из злаков для сухих завтраков — на 1,1%, до 513,92 руб. Сахар и соль в представленных материалах Ростовстата не указаны.