На Дону говядина за месяц подорожала до 999,7 рубля за килограмм

Цены на мясо в сентябре также преимущественно выросли. Говядина без кости подорожала на 1,9%, до 999,70 руб. за килограмм, мясо индейки — на 1,9%, до 639,25 руб., куриные окорочка — на 1,8%, до 309,13 руб. Килограмм охлажденной и мороженой курицы стал стоить 267,71 руб., что на 2% больше, чем в августе. Баранина подорожала на 0,9%, до 813,73 руб. за килограмм, фарш — на 0,8%, до 535,73 руб. Стоимость свинины без кости увеличилась на 1,1%, до 506,27 руб., а свинины без кости в меньшей степени? Цена свинины без кости, за исключением бескостного мяса, выросла на 0,2%, до 440,09 руб. за килограмм.