Владельцы воронежского «Евродорстроя» избежали субсидиарной ответственности
12.10.2026, 18:01
Арбитражный суд Москвы прекратил рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициаров столичного АО «Евродортрест» Вагана (Ваграмовича) и Ваграма Хачатрянов. Эта компания создана семьей предпринимателей после банкротства крупного воронежского АО «Евродорстрой». Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Решение стало следствием закрытия в начале сентября основного дела о несостоятельности «Евродортреста». Поводом послужило отсутствие утвержденного конкурсного управляющего на протяжении более чем трех месяцев. Прежнего управляющего Виктора Миненко (ассоциация «Содружество») освободили от исполнения обязанностей в конце 2025 года, а новую кандидатуру кредиторы в установленный срок не представили. В связи с этим суд пришел к выводу об утрате кредиторами интереса к дальнейшему ведению дела. Согласно процессуальным нормам, прекращение процедуры банкротства влечет за собой автоматическое закрытие всех обособленных споров, включая требования к контролирующим лицам.
Попытка привлечь Хачатрянов к субсидиарной ответственности была предпринята временным управляющим еще в марте 2023 года. Сама процедура банкротства «Евродортреста» по иску ростовского ООО «Управление по строительству искусственных сооружений» стартовала в 2023 году, а стадия конкурсного производства была введена в мае 2025-го.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», воронежский «Евродорстрой» признали несостоятельным по иску «Интрастбанка», поданному летом 2019 года. В октябре 2022-го в компании ввели конкурсное производство. В последний раз его продлили до начала сентября 2026-го. Конкурсным управляющим все это время была Наталия Миронова.
По данным Rusprofile, АО «Евродортрест» зарегистрировано в Москве в 2017 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Актуальные учредители не раскрываются, до 2021 года владельцем был Ваграм Хачатрян. В 2024 году общество сработало с нулевой выручкой и убытком в 38 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не публиковались. До банкротства компанию возглавлял господин Хачатрян.
АО «Евродорстрой» было зарегистрировано в Воронеже в 1995 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 2,3 млн руб. Актуальные учредители не раскрываются. До 2021 года компания принадлежала Ваграму Хачатряну. В 2025 году общество продемонстрировало нулевую выручку и убыток в 1,3 млн руб. До конкурсного производства генеральным директором компании был Борис Хализов.
Как Федеральная налоговая служба добилась доначисления «Евродорстрою» почти 1,9 млрд руб. налогов — в материале «Ъ-Черноземье».