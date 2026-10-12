Владельцы воронежского «Евродорстроя» избежали субсидиарной ответственности

По данным Rusprofile, АО «Евродортрест» зарегистрировано в Москве в 2017 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Актуальные учредители не раскрываются, до 2021 года владельцем был Ваграм Хачатрян. В 2024 году общество сработало с нулевой выручкой и убытком в 38 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не публиковались. До банкротства компанию возглавлял господин Хачатрян.