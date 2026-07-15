Имущество воронежского «Евродорстроя» продают на банкротных торгах за 1,5 млрд

На торги в форме публичного предложения выставлены четыре дебиторские задолженности воронежского АО «Евродорстрой», которое было признано банкротом еще в октябре 2022 года. Совокупная начальная цена лотов составляет 1,5 млрд руб. и равняется объему требований в пользу компании. Об этом сообщила конкурсный управляющий «Евродорстроя» Наталия Миронова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самый дорогой лот оценен в 825,9 млн руб. Эту сумму победитель торгов сможет потребовать с ныне ликвидированного московского ООО «Строй гарант» (строительство жилых и нежилых зданий, принадлежало Леониду Ордину). Также продается право взыскания 457,1 млн руб. со столичного же ООО «Элит групп» (тоже ликвидировано, занималось строительством жилых и нежилых зданий, принадлежало Гарику Игитяну).

Два оставшихся должника «Евродорстроя» также зарегистрированы в Москве, обе организации действующие. Первая из них — АО «Евродортрест», на которое семья Хачатрянов перевела бизнес после начала банкротства первой компании (также было признано несостоятельным — в мае 2025 года). Новая фирма также занималась строительством автодорог и автомагистралей. Она задолжала «Евродорстрою» 197,7 млн руб. Вторая организация — ООО «Главстройпроект» Александра Черных, Юрия Комарова и Сергея Ивашова, которое занимается отделочными и завершающими работами. Победитель торгов сможет потребовать с общества 46,2 млн руб.

Цена отсечения по каждому лоту составляет 82,6 млн руб., 45,7 млн руб., 34,7 млн руб. и 19,8 млн руб. соответственно. Стоимость дебиторских задолженностей будет снижаться до 9 сентября–28 октября. Точные даты проведения торгов не раскрываются, заявки на участие в них принимаются с сегодняшнего дня.

По данным Rusprofile, АО «Евродорстрой» было зарегистрировано в Воронеже в 1995 году. Уставный капитал — 2,3 млн руб. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Актуальные учредители не раскрываются, до 2021 года компания принадлежала Ваграму Хачатряну. В 2025 году общество продемонстрировало нулевую выручку и убыток в 1,3 млн руб. Годом ранее показатели были почти аналогичными: отличался только убыток, равнявшийся 1,1 млн руб. До конкурсного производства гендиректором компании был Борис Хализов.

Согласно картотеке арбитражных дел, «Евродорстрой» был признан банкротом по иску «Интрастбанка», поданному летом 2019 года. В октябре 2022 года в компании объявили конкурсное производство, которое в последний раз продлили до начала сентября 2026-го. Конкурсным управляющим все это время была Наталия Миронова.

«Евродортрест» банкротится с 2023 года по иску ростовского ООО «Управление по строительству искусственных сооружений» (строительство мостов и туннелей), которое контролирует краснодарская предпринимательница Лариса Куц. Конкурсное производство в компании ввели в мае 2025 года, управляющим был утвержден Виктор Миненко. В декабре господина Миненко по его просьбе освободили от этих обязанностей — 20 августа суд планирует рассмотреть вопрос утверждения нового управляющего или закрытия дела. Также на 6 октября запланировано заседание по вопросу привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Речь идет о Ваграме Хачатряне и Вагане (Ваграмовиче) Хачатряне.

Как ФНС добилась доначисления «Евродорстрою» 1,88 млрд руб. налогов — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова