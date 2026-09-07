Суд прекратил банкротство должника воронежского «Евродорстроя»

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве должника воронежского подрядчика «Евродорстрой» — АО «Евродортрест», на которое семья Хачатрянов перевела бизнес после начала банкротства первой компании. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конкурсный управляющий «Евродортреста» Виктор Миненко из ассоциации «Содружество» был освобожден от исполнения своих обязанностей в конце 2025 года. Предоставить нового управляющего в «Содружестве» отказались. Кредиторы компании также не предоставили кандидатуру арбитражного управляющего или наименование организации, из которой он должен быть утвержден, в установленный срок — в течение трех месяцев с введения конкурсного производства, в связи с чем суд и прекратил дело о банкротстве компании.

«Исходя из конкретных фактических обстоятельств настоящего дела, суд приходит к выводу об утрате конкурсными кредиторами интереса к дальнейшему ведению дела о банкротстве»,— добавили в арбитраже.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», «Евродорстрой» был признан банкротом по иску «Интрастбанка», поданному летом 2019 года. В октябре 2022 года в компании ввели конкурсное производство, которое в последний раз продлили до начала сентября 2026-го. Конкурсным управляющим все это время была Наталия Миронова.

По данным Rusprofile, «Евродортрест» зарегистрировано в Москве в 2017 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Актуальные учредители не раскрываются, до 2021 года владельцем был Ваграм Хачатрян. В 2024 году общество сработало с нулевой выручкой и убытком в 38 млн руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались. До банкротства компанию возглавлял господин Хачатрян. «Евродорстрой» было зарегистрировано в Воронеже в 1995 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 2,3 млн руб. Актуальные учредители не раскрываются, до 2021 года компания принадлежала Ваграму Хачатряну. В 2025 году общество продемонстрировало нулевую выручку и убыток в 1,3 млн руб. До конкурсного производства гендиректором компании был Борис Хализов.

«Евродортрест» банкротится с 2023 года по иску ростовского ООО «Управление по строительству искусственных сооружений» (строительство мостов и туннелей), которое контролирует краснодарская предпринимательница Лариса Куц. «Евродорстрою» компания задолжала 197,7 млн руб. Конкурсное производство в компании ввели в мае 2025 года.

Также на 6 октября запланировано заседание по вопросу привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Речь идет о Ваграме Хачатряне и Вагане (Ваграмовиче) Хачатряне.

Как ФНС добилась доначисления «Евродорстрою» 1,88 млрд руб. налогов — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов