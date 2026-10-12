Смольный одобрил поправки в бюджет Петербурга на 2026 год

«Общий объем доходов бюджета с учетом корректировки составит 1,472 трлн рублей — на 61 млрд рублей, или на 4,3% больше, чем в 2025 году. На 9,8 млрд рублей увеличены безвозмездные поступления. Общий объем расходов с учетом корректировки составит 1,580 трлн рублей — на 104,8 млрд рублей, или на 7,1%, больше, чем в 2025 году»,— рассказал Алексей Корабельников.