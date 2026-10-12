Смольный одобрил поправки в бюджет Петербурга на 2026 год
12.10.2026, 17:30
Правительство Санкт-Петербурга одобрило поправки в городской бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. После корректировки дефицит казны составит 108 млрд рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.
Общий объем доходов бюджета с учетом изменений достигнет 1,472 трлн рублей — на 61 млрд рублей, или на 4,3% больше, чем в 2025 году. Безвозмездные поступления увеличены на 9,8 млрд рублей.
«Общий объем доходов бюджета с учетом корректировки составит 1,472 трлн рублей — на 61 млрд рублей, или на 4,3% больше, чем в 2025 году. На 9,8 млрд рублей увеличены безвозмездные поступления. Общий объем расходов с учетом корректировки составит 1,580 трлн рублей — на 104,8 млрд рублей, или на 7,1%, больше, чем в 2025 году»,— рассказал Алексей Корабельников.
Таким образом, расходы городской казны составят 1,58 трлн рублей, превысив доходы на 108 млрд рублей.
Кроме того, Петербург получит от федеральных властей дополнительно 1,9 млрд рублей. Из этой суммы 1,4 млрд рублей направят на здравоохранение, еще 400 млн рублей — на подготовку и проведение чемпионата «Профессионалы» для школьников и студентов.