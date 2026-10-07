Bentley лишенного титулов брата Короля III выставили на продажу

Автосалон Portland Autos в Донкастере выставил на продажу Bentley Flying Spur 2020 года выпуска, принадлежавший до 2025 года брату короля Карла III Эндрю Маунтбеттену-Виндзору. За автомобиль с пробегом 7 тыс. миль автосалон просит £125 тыс. В автосалоне заявили, что Bentley «в безупречном состоянии».

Автомобиль приобрели в 2020 году для нужд королевского двора за £220 тыс. Принц Эндрю получил его в свое пользование в 2021 году. Изначально Bentley был синего цвета, но принц перекрасил его в зеленый цвет Barnato Green. Он установил номерные знаки A03 DOY, где DOY означают Duke of York — герцог Йоркский. В 2021 году принц Эндрю приезжал на нем на похороны отца, принца Филиппа, а в 2022 году — на крестины внучки. Как сообщают британские СМИ, в 2024–2025 годах машину продали дилеру Bentley через третьих лиц, именные номера сняли. На эти же годы пришелся скандал из-за связей брата короля с американским финансистом, торговцем людьми и насильником Джеффри Эпштейном. Впоследствии Эндрю лишили королевских титулов.

У дилера автомобиль выкупил автосалон Portland Autos. Там надеются, что история автомобиля поможет его продать, «потому что это интересно само по себе и также означает, что за машиной очень хорошо ухаживали».

Алена Миклашевская