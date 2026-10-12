Основные характеристики бензина по экологическим стандартам
12.10.2026, 20:44
|«Евро-2»
|«Евро-3»
|«Евро-4»
|«Евро-5»
|Содержание серы (мг на 1 кг)
|До 500
|До 150
|До 50
|До 10
|Содержание бензола (%)
|До 5
|До 1
|До 1
|До 1
|Доля ароматических углеводородов (%)
|До 42
|До 42
|До 35
|До 35
|Источник: открытые данные.
|Основные характеристики дизтоплива по экологическим стандартам
|«Евро-2»
|«Евро-3»
|«Евро-4»
|«Евро-5»
|Содержание серы (мг на 1 кг)
|До 500
|До 350
|До 50
|До 10
|Цетановое число
|От 49
|От 51
|От 51
|От 51
|Доля полициклических ароматических углеводородов (%)
|Н/д
|До 11
|До 11
|До 8
Источник: открытые данные.