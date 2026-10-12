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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Основные характеристики бензина по экологическим стандартам

12.10.2026, 20:44
«Евро-2»«Евро-3»«Евро-4»«Евро-5»
Содержание серы (мг на 1 кг)До 500До 150До 50До 10
Содержание бензола (%)До 5До 1До 1До 1
Доля ароматических углеводородов (%)До 42До 42До 35До 35
Источник: открытые данные.
Основные характеристики дизтоплива по экологическим стандартам
«Евро-2»«Евро-3»«Евро-4»«Евро-5»
Содержание серы (мг на 1 кг)До 500До 350До 50До 10
Цетановое числоОт 49От 51От 51От 51
Доля полициклических ароматических углеводородов (%)Н/дДо 11До 11До 8
Источник: открытые данные.