Нобелевские лауреаты—2025

С 6 по 13 октября в Стокгольме и Осло объявляют лауреатов Нобелевских премий. Подробнее о победителях и их достижениях — в материале “Ъ”.

Физиология и медицина Когда присуждена: 6 октября Кто получил: Мэри Брункоу, Фред Рамсделл, Симон Сакагучи Страны: США, Япония За что: за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэри Брункоу, Фред Рамсделл, Симон Сакагучи (справа)

Фото: Niklas Elmehed / Nobel Prize Outreach В 1995 году японский иммунолог Симон Сакагучи доказал существование нового класса иммунных клеток — регуляторных Т-клеток. Они защищают организм от аутоиммунных заболеваний. В то время ученые считали, что уничтожение потенциально опасных иммунных клеток происходит благодаря процессу, называемому центральной толерантностью. Однако открытие господина Сакагучи показало, что система устроена сложнее. В 2001 году американские иммунологи Мэри Брункоу и Фред Рамсделл изучали определенную линию мышей, особенно уязвимых к аутоиммунным заболеваниям. Ученые доказали, что у этих животных существует мутация в гене, который назвали Foxp3. Кроме того, исследователи обнаружили, что мутации в человеческом эквиваленте этого гена вызывают аутоиммунное заболевание IPEX. Симон Сакагучи через два года связал оба этих открытия. Он доказал, что ген Foxp3 управляет развитием T-клеток, открытых им в 1995 году. Они контролируют другие иммунные клетки и обеспечивают толерантность иммунной системы к собственным тканям. В пресс-релизе Нобелевского комитета сказано, что открытия лауреатов «положили начало изучению периферической толерантности, стимулируя разработку методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний». Исследования также могут привести «к повышению эффективности трансплантаций». Защита от саморазрушения За что вручили Нобелевскую премию по медицине Читать далее «Их открытия сыграли решающую роль в нашем понимании того, как функционирует иммунная система и почему не у всех нас развиваются серьезные аутоиммунные заболевания»,— заявил председатель Нобелевского комитета по физиологии и медицине Олле Кемпе.

Физика Когда присуждена: 7 октября Кто получил: Джон Кларк, Мишель Деворе, Джон Мартинис Страны: США, Великобритания, Франция За что: за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Джон Кларк, Мишель Деворе, Джон Мартинис

Фото: Niklas Elmehed / Nobel Prize Outreach В 1984 и 1985 годах ученые провели ряд экспериментов с электронной цепью. Она была построена из сверхпроводников. Это компоненты, способные проводить ток без электрического сопротивления. В цепи они были разделены тонким слоем непроводящего материала. Такое устройство называется джозефсоновским переходом. Уточняя и измеряя все различные свойства такой цепи, ученые смогли контролировать и исследовать явления, возникающие при пропускании через нее тока. Заряженные частицы, движущиеся через сверхпроводник, составляли систему, которая вела себя так, как если бы они были единой частицей, заполняющей всю цепь. Эта макроскопическая система подобна частице и изначально находится в состояния, в котором ток протекает без напряжения. Она заперта в этом состоянии, как за барьером, который не может преодолеть. В ходе эксперимента система показывает свою квантовую природу и преодолевает состояние нулевого напряжения благодаря туннелированию. Исследователи показали, что система ведет себя так, как предсказывала квантовая механика в теории. Она излучает или поглощает только определенное количество энергии. «Замечательно, что мы можем отпраздновать то, как вековая квантовая механика постоянно преподносит новые сюрпризы. Это также чрезвычайно полезно, поскольку квантовая механика лежит в основе всех цифровых технологий»,— сообщил председатель Нобелевского комитета по физике Улле Эрикссон. Квант в конце туннеля За что вручили Нобелевскую премию по физике Читать далее В пресс-релизе Нобелевского комитета говорится, что эти исследования «открыли возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики».

Химия Когда присуждена: 8 октября Кто получил: Сусуму Китагава, Ричард Робсон, Омар Яги Страны: Великобритания, Япония, Иордания За что: за разработку новой формы молекулярной архитектуры Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Сусуму Китагава, Ричард Робсон, Омар Яги

В 1989 году Ричард Робсон соединил положительно заряженные ионы меди с четырехлучевой молекулой, имевший химическую группу, которая притягивалась к ионам меди на конце каждой из ветвей. В результате эксперимента получился каркас с порами в структуре, которые могут занимать другие ионы или молекулы. Однако конструкция была нестабильна и легко разрушалась. Подобные кристаллы называются металлоорганическими каркасами (МОК). В 1997 году Сусуму Китагава доказал, что газы могут втекать в МОК и вытекать из них. Такой процесс называется абсорбцией газов. Японский ученый также предсказал, что эти конструкции можно сделать гибкими. Однако и каркас Китагавы легко разрушался при нагревании. В 1997 году Омар Яги создал МОК на основе кобальта и доказал, что подобные конструкции могут быть стабильны при температуре до 350°С. Нобель звенит металлом За что вручили Нобелевскую премию по химии Читать далее В пресс-релизе Нобелевского комитета сказано, что открытия лауреатов позволили создать «десятки тысяч различных МОК», способных помочь «решению важнейших задач человечества». Например, «отделение перфторалкильных аминов от воды, разложение следов фармацевтических препаратов в окружающей среде, улавливание углекислого газа или сбор воды из воздуха пустынь».

Литература Когда присуждена: 9 октября Кто получил: Ласло Краснахоркаи Страна: Венгрия За что: за «убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ласло Краснохоркаи

Фото: Niklas Elmehed / Nobel Prize Outreach Первая публикация Ласло Краснахоркаи вышла в 1977 году. Известен писатель стал благодаря роману «Сатанинское танго». Среди других его известных произведений — «Меланхолия сопротивления», «Война и война», «С севера гора, с юга озеро, с запада дорога, с востока река» и «Возвращение домой барона Венкхейма». Режиссер Бела Тарр снял пять фильмов по сценариям писателя. В 2015 году Краснахоркаи получил Букеровскую премию за свои романы «Сатанинское танго», «Меланхолия сопротивления» и «Си-ван-му здесь среди нас». Его произведения называют антиутопическими притчами. Писатель также является лауреатом Национальной книжной премии (2019 год) за роман «Возвращение домой барона Венкхейма». В ногу с безвременьем За что вручили Нобелевскую премию по литературе Читать далее «Ласло Краснахоркаи — прекрасный писатель-эпик, представитель центральноевропейской традиции, которая простирается от Кафки до Томаса Бернхарда и характеризуется абсурдизмом и гротескными преувеличениями. Но в его арсенале не только это: писатель обращается и на Восток, чтобы перенять более созерцательный, точно выверенный тон»,— говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Премия мира Когда присуждена: 10 октября Кто получил: Мария Корине Мачадо Страна: Венесуэла За что: за «ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Корине Мачадо

Фото: Niklas Elmehed / Nobel Prize Outreach 58-летняя Мария Мачадо начала заниматься политикой в 2002 году, создав группу по мониторингу выборов Sumate. В 2011–2014 годах была депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы, участвовала в президентских выборах 2012-го. В июне 2023 года власти Венесуэлы запретили Марии Мачадо занимать государственные должности в течение 15 лет. В январе 2024-го Верховный суд страны оставил это решение в силе. После выборов главы государства 2024 года она призывала к уличным протестам, требуя признать победу оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. 1 августа 2024 года в The Wall Street Journal было опубликовано письмо, в котором политик заявила, что ей пришлось скрываться, «опасаясь за свою жизнь, свою свободу и жизни своих соотечественников из-за диктатуры Николаса Мадуро». Правительство Мадуро запретило ей покидать Венесуэлу. Лауреат из подполья За что вручили Нобелевскую премию мира Читать далее «Мария Корине Мачадо, лидер демократического движения в Венесуэле, является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке последнего времени. Госпожа Мачадо стала ключевой, объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разобщена,— оппозиции, которая нашла общую почву в требовании свободных выборов и представительного правления»,— сказал председатель Норвежского нобелевского комитета Йорген Ватне Фрюднес.

