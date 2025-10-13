Инновации во имя устойчивости

Нобелевскую премию по экономике получат исследователи Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт — на исторических и современных данных они смогли объяснить, почему технологический прогресс критически важен для устойчивого экономического роста. В своих работах ученые исследовали условия, которые необходимы для того, чтобы «поток» научных прорывов не прекращался, и описывали факторы, влияющие на объемы инвестиций в НИОКР. В условиях фрагментации мировой экономики, когда разработка передовых решений оказывается все более дорогой и долгой, выбор Нобелевского комитета выглядит напоминанием участникам торговых споров о важности качества экономического роста, а его могут обеспечить только устойчивые вложения в глобальный инновационный процесс.

Нобелевские лауреаты по экономике Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters Нобелевские лауреаты по экономике Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2025 году стали Джоэль Мокир (Северо-Западный университет, Эванстон), Филипп Агьон (Коллеж де Франс и INSEAD, Париж, Лондонская школа экономики и политических наук) и Питер Ховитт (Брауновский университет, Провиденс).

Половину премии, как следует из решения Нобелевского комитета, получит господин Мокир «за выявление предпосылок для устойчивого роста за счет технологического прогресса». В своих работах экономист объяснял, почему до промышленной революции важные открытия фактически не влияли на качество жизни людей и как устойчивый экономический рост стал «новой нормой».

Из исследований Джоэля Мокира явствует, что стабильный рост определяется потоком «полезных знаний», каждое из которых объединяет описание закономерностей (пропозициональные знания — почему это работает) и практических инструкций (предписывающие знания — как это работает).

До промышленной революции «в основе» инноваций были предписывающие знания, именно поэтому открытия часто воспринимались как случайные и не приводили к выявлению новых закономерностей. Устойчивость роста, показывают работы Джоэля Мокира, также зависит от готовности общества к изменениям. В технологической гонке всегда кто-то проигрывает — в этом смысле общественный договор о «несопротивлении» прогрессу и умение договариваться критически важны: экономист доказывает это на примерах из истории.

В основе работ двух других лауреатов — Филиппа Агьона и Питера Ховитта — современные данные. Их главный совместный труд был посвящен описанию математической модели «созидательного разрушения» (то есть вытеснения старых товаров более инновационными, что помимо прогресса ведет к разрушению сложившихся рынков и потерям компаний, вложившихся в предыдущий инновационный цикл, вызывая как раз сопротивление новым инновациям).

Ученые исследовали факторы, влияющие на условия равновесия «старого» и «нового» в экономике, и обнаружили, что скорость «созидательного разрушения» и, как следствие, экономического роста во многом определяется объемами инвестиций в НИОКР. С одной стороны, общество стремится поддерживать исследования, поскольку инновации могут отразиться на качестве его жизни, с другой — прибыль компаний от разработки улучшенной версии продукта зачастую оказывается выше «социальной» прибыли, и знание об этом, напротив, тормозит вложения.

«Перевес» в этом столкновении идей определяется ситуацией в обществе и на финансовых рынках, уровнем сбережений домохозяйств и другими факторами. Филипп Агьон и Питер Ховитт были первыми, кто учел весь спектр и описал возможные риски серьезного «крена» в ту или иную сторону (когда избыточные вложения стимулируют слишком быстрый рост).

С учетом нынешнего уровня неопределенности и продолжающейся фрагментации мировой экономики решение Нобелевского комитета не вызывает удивления. На фоне взаимных торговых ограничений и роста числа протекционистских мер технологические прорывы обходятся экономикам дороже, а новые решения внедряются медленнее. В этом контексте напоминание о работах Джоэля Мокира, Филиппа Агьона и Питера Ховитта может восприниматься как обращение к экономикам, которым важен не только быстрый, но и качественный и устойчивый рост.

Кристина Боровикова