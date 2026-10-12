Глава СКР хочет знать, почему дом в Саратове не расселяют шесть лет
12.10.2026, 16:31
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Саратовской области Дмитрию Соколову доложить о ходе и результатах проверки по факту многолетнего нерасселения аварийного дома на ул. Челюскинцев в Саратове. Подробности сообщили в информационном центре ведомства 11 октября.
Речь идет о двухэтажном здании на семь квартир, построенном в 1917 году. По данным следствия, несущие конструкции дома разрушены, кирпичный фасад поврежден, в стенах образовались трещины, а температура в квартирах не соответствует зимой нормативам. Статус аварийного строению присвоили в 2020 году, однако жильцы — в том числе пенсионеры — до настоящего времени не обеспечены благоустроенным жильем.
Как следует из обращения жителей, первоначальный срок расселения был установлен на 2022 год, однако впоследствии неоднократно переносился. Многочисленные обращения в муниципальные и региональные инстанции, по словам заявителей, результата не принесли. Господин Бастрыкин затребовал доклад не только о ходе проверки, но и о конкретных мерах, принимаемых для восстановления прав граждан.