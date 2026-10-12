Глава СКР хочет знать, почему дом в Саратове не расселяют шесть лет

Речь идет о двухэтажном здании на семь квартир, построенном в 1917 году. По данным следствия, несущие конструкции дома разрушены, кирпичный фасад поврежден, в стенах образовались трещины, а температура в квартирах не соответствует зимой нормативам. Статус аварийного строению присвоили в 2020 году, однако жильцы — в том числе пенсионеры — до настоящего времени не обеспечены благоустроенным жильем.