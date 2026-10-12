Сбои в дата-центрах нарушили работу транспортных табло в Ярославле
12.10.2026, 16:19
Информационные табло на остановках общественного транспорта в Ярославле и мобильные приложения для отслеживания движения автобусов и троллейбусов временно не работают из-за аварии на серверах дата-центров, расположенных в России. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
«Разработчики мобильных приложений работают над устранением неполадок и возобновления работы»,— сообщили в ведомстве.
Сроки восстановления работы электронных табло и приложений в министерстве не уточнили.
Как ранее писал «Ъ», 11 октября произошел масштабный сбой в работе сервисов «Яндекса» и других компаний. За несколько дней были повреждены три дата-центра компании — в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Работа центра во Владимирской области была полностью остановлена. Сбои затронули сервисы «Яндекс Go», «Яндекс Карт», «Яндекс Музыки» и другие платформы. В компании сообщили, что сервисы постепенно возвращаются к работе.