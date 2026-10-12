Сбои в дата-центрах нарушили работу транспортных табло в Ярославле

Информационные табло на остановках общественного транспорта в Ярославле и мобильные приложения для отслеживания движения автобусов и троллейбусов временно не работают из-за аварии на серверах дата-центров, расположенных в России. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.