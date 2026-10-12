Суд взыскал 300 тыс. с таксопарка за смерть девушки под автобусом в Астрахани
12.10.2026, 16:08
Приволжский районный суд Астраханской области взыскал с ООО «Таксопарк №20» 300 тыс. руб. за гибель девушки, которую в ноябре 2024 года насмерть сбил «Волгабас» на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП отказали, так как в действиях водителя не нашли состава преступления. Однако истец потребовал компенсации морального вреда, так как погибшая была его близким родственником, и утрата причинила глубокие нравственные страдания.
«Таксопарк №20» возражал, так как у водителя не было технической возможности избежать наезда, а сам пешеход нарушил ПДД. Также компания сообщила, что выделила семье погибшего 67 тыс. руб. на ритуальные услуги.
Прокурор в заключении отметил, что основания для компенсации есть, а размер оставил на усмотрение суда. Суд учел степень страданий истца, отсутствие вины водителя, неосторожность пешехода, помощь ответчика и требования разумности. Решение пока не вступило в силу.